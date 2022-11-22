Просто додайте до пелюсток троянди окріп: як у домашніх умовах позбутись запалень

Всі ми любимо ці квіти, та мало хто знає, що саме троянда є дуже корисною. Вона має спазмолітичні, протизапальні, протиалергійні, жовчогонні та жовчотворні властивості, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповів про лікувальні властивості соку картоплі.

«Квітка розширює судини, покращує роботу серця, діє заспокійливо, а при зовнішньому застосуванні виявляє антимікробну й знеболюючу дію. Троянда ефективна при бронхіальній астмі. Настій пелюсток троянд має послаблюючі, кровоспинні, протизапальні, протиалергійні, заспокійливі та протиглистні властивості. Як легке послаблююче, добре підходить тяжкохворим. В зборах, разом з іншими травами, використовують при медикаментозних дерматитах».

За словами травника, особливо популярне косметологічне застосування пелюсток троянд, як в давнину, так і в наш час.

«Трояндову воду і настої використовують красуні всіх часів. Адже надає шкірі молодості та здоров’я. При тяжких ураженнях паренхіматозних органів, гострих процесах в жовчовивідних і сечовивідних шляхах, троянда протипоказана.

Із досвіду раджу такий рецепт: 3 столові ложки пелюсток троянд запарити в 2 склянках окропу, настояти 8−10 годин в закритому посуді. Приймати за 30 хвилин до їжі по 150 мл (склянка) тричі на день. Настій має протизапальний та антисептичний ефект".

Нагадаємо про унікальну користь квасолі та скільки її слід вживати.



27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram