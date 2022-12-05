«ПФУ не приймає заяву про призначення пенсії»: юристи дали поради, що робити в такому випадку

Як повідомляє спільнота «На пенсії», зазвичай працівники Пенсійного фонду так роблять, щоб призначити пенсію не сьогодні, а колись.

«Чим пізніше — тим краще. Але не для пенсіонера, бо пенсія призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо заява про призначення пенсії подана протягом 3 місяців. Або з дня подачі заяви, якщо цей строк пропущено. Тому і посилають людину то за однією довідкою, то за іншою, без яких нібито ну ніяк неможливо призначити пенсію. А час то йде.



Але якщо документи будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії".

Автори спільноти у випадку, коли відмовляють в прийнятті заяви про призначення пенсії, радять йти до начальника управління ПФУ.

«Поскаржитися, що відмовляють прийняти заяву, записуйте прізвища та посади працівників Так і питайте — «яка ваша посада та ПІБ, буду скаржитись на урядову гарячу лінію». Це ваше право — подати заяву, а вже їхній обов'язок — розглянути ваші документи та надати письмову відповідь.

Якщо кажуть — не можемо прийняти, не всі документи, ще якісь причини — ви вимагаєте письмову відповідь. Фіксуйте розмову та відмову на відеозапис на телефон, може візьміть когось з собою для підтримки. Відеозапис розмови дисциплінує. Якщо спілкування з фахівцями ПФУ для вас складне — подаєте заяву про призначення пенсії через веб-портал ПФУ, і далі вже спілкування іде офіційно через портал — ви не витрачаєте свій час на оббивання порогів та своє здоров'я на спілкування з «фахівцями». Для порталу необхідно мати електронний ключ. Його безкоштовно надають податкова служба (всім громадянам) та Приватбанк (своїм клієнтам)".

Нагадаємо, що «Укрпошта» припинить доставку пенсій українцям.

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