Тяжкий день для Близнюків і Водоліїв, зате Ракам можна розслабитися: гороскоп на 6 грудня 2022 року

Астрологи стверджують, що 6 грудня — сприятливий день для того, щоб розпочати життя «з чистого листа». Переходячи на новий життєвий етап, не варто шкодувати за тим, з чим вам доведеться розлучитися. Навіть якщо це здається вам дуже важливим та потрібним.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку 6 грудня пропонує slovofraza.com.

Овен

Сьогодні багато представників цього знаку можуть дуже прив'язатися до своїх обранців, що, на жаль, доставить, більше страждань, ніж радості. Контролюйте свою поведінку та емоції!

Телець

День сприяє сімейним стосункам. Тільці можуть відчути себе потрібними, затребуваними та незамінними. День буде вдалим у тому випадку, якщо з вами поруч буде одна-єдина, але нескінченно дорога вашому серцю людина.

Близнюки

День важкий, можливо зіткнення з насильством, захопленням, жадібністю. Близнюки можуть легко вплутатися в авантюру. Небажані подорожі та планування, листування, контакти, придбання. Займіться гімнастикою, прибиранням у квартирі.

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Рак

Ймовірно, що сьогодні стосунки з родичами та членами сім'ї стануть міцнішими, їхні успіхи потішать вас. Якщо у вас є вороги, недоброзичливці, які заважали вам жити, можете заспокоїтися — найближчим часом вони вам не зашкодять.

Лев

Тенденції цього дня стимулюють у Левів підвищену чутливість, потребу в психологічній регенерації. Корисні водні процедури. Сприятливі ґрунтовність та серйозність у діях, фінансові операції, будівництво, творчі плани.

Діва

Критичний день. Вас може засмутити захворювання, занепад сил, непорядність оточуючих. Не багатьом сьогодні вдасться уникнути сварок у сім'ї. Потрібно відмовитися від того, що вам не властиво. Не варто метушитися, краще психологічно розслабитися, за потреби контролювати свою поведінку. Потрібно розрахуватися з усіма боргами.

Терези

Багато Терезів зауважать, що у них із близькими людьми різні погляди на те, що таке нормальний відпочинок. Крім того, на вас чекають неминучі витрати, які теж викличуть незадоволення оточуючих. Негаразди в сім'ї зовсім не означають, що ви повинні керуватися у своїх вчинках їхньою думкою. Будьте рішучі та наполегливі.

Скорпіон

Несприятливий день у всіх відношеннях. Можливі харчові отруєння та алергія на неякісні продукти. Ліки також можуть бути небезпечними, якщо не дотримуватися дозування. Ймовірна сварка з близькими: ви зрозумієте, що їх ідеалізували. Не слід багато їсти. За можливості зведіть до мінімуму вживання алкоголю. Уникайте імпульсних рішень.

Стрілець

Цей день символізує очищення, звільнення від непотрібних речей. Він сприятливий для духовного зростання, самоосвіти. Наведіть лад як у своєму внутрішньому світі, так і у зовнішній обстановці. Сьогодні вдалими виявляться придбання ділової, навчальної та методичної літератури.

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Козеріг

Завдяки подіям цього дня ви подивитеся на себе вже зовсім іншими очима, дізнаєтесь, наскільки сильно здатні любити і наскільки глибоко можете переживати. Ваші почуття, гармонійно виражені та відкриті, можуть допомогти досягти вам взаєморозуміння з найближчою людиною. А визнання своєї провини зруйнує перешкоди у відносинах із тими, з ким ви довго були у сварці. Рекомендується відвідування храму.

Водолій

Вкрай несприятливий день. Фінансове становище погіршиться внаслідок можливої купівлі чи плати за взятими раніше зобов'язаннями. Відносини з близькими відрізнятимуться непередбачуваністю. Можливі конфлікти через ваше небажання визнати свої помилки чи невміння прощати чужі.

Риби

День має неоднозначну характеристику. Перша половина дня вкрай несприятлива для спілкування з друзями та близькими людьми. Стережіться романтичних пригод — вони можуть мати небажані наслідки. Не слід йти за своїми пристрастями. Уникайте різких висловлювань або розмов на підвищених тонах, інакше ситуація загостриться до краю.

Матеріал про те, яким двом знакам зодіаку повний місяць 8 грудня принесе фінансовий успіх, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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