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Ви будете здивовані, настільки це бюджетно: простий рецепт пісного майонезу

17:35 6 грудня 2022
Домашній майонез

Готувати цей домашній майонез і швидко, і в результаті буде корисніше від магазинного. Використовувати можна у холодні пісні або звичайні страви, пояснює кулінарка Ірина Гунчак.

Інгредієнти:

  • 100 мл рідини від зеленого горошку
  • 180 мл олії
  • 1ч.л. неповна гірчиці
  • 1/3ч.л. солі
  • 1ч.л. цукру
  • маленька щіпочка лимонної кислоти
  • Можна додати спеції, якщо любите

Приготування:

Змішати олію і рідину, збити погружним блендером. Додати гірчицю, цукор, сіль, знову збити. Коли майонез вже готовий, додати лимонну кислоту, корегуючи смак. Після ночі в холодильнику майонез стане більш густим. За смаком — натуральний провансаль з дитинства.

Нагадаємо рецепт лінивого оселедця на шубі, який неможливо приготувати без майонезу.

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