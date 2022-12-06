Ви будете здивовані, настільки це бюджетно: простий рецепт пісного майонезу

Готувати цей домашній майонез і швидко, і в результаті буде корисніше від магазинного. Використовувати можна у холодні пісні або звичайні страви, пояснює кулінарка Ірина Гунчак.

Інгредієнти: 100 мл рідини від зеленого горошку

180 мл олії

1ч.л. неповна гірчиці

1/3ч.л. солі

1ч.л. цукру

маленька щіпочка лимонної кислоти

Можна додати спеції, якщо любите

Приготування:

Змішати олію і рідину, збити погружним блендером. Додати гірчицю, цукор, сіль, знову збити. Коли майонез вже готовий, додати лимонну кислоту, корегуючи смак. Після ночі в холодильнику майонез стане більш густим. За смаком — натуральний провансаль з дитинства.

Нагадаємо рецепт лінивого оселедця на шубі, який неможливо приготувати без майонезу.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram