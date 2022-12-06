Ви будете здивовані, настільки це бюджетно: простий рецепт пісного майонезу
Готувати цей домашній майонез і швидко, і в результаті буде корисніше від магазинного. Використовувати можна у холодні пісні або звичайні страви, пояснює кулінарка Ірина Гунчак.
Інгредієнти:
- 100 мл рідини від зеленого горошку
- 180 мл олії
- 1ч.л. неповна гірчиці
- 1/3ч.л. солі
- 1ч.л. цукру
- маленька щіпочка лимонної кислоти
- Можна додати спеції, якщо любите
Приготування:
Змішати олію і рідину, збити погружним блендером. Додати гірчицю, цукор, сіль, знову збити. Коли майонез вже готовий, додати лимонну кислоту, корегуючи смак. Після ночі в холодильнику майонез стане більш густим. За смаком — натуральний провансаль з дитинства.
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