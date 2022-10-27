Домашній майонез на молоці та без яєць: у сто разів смачніше, ніж із супермаркету
Відома фудблогерка Юлія Сімончук пропонує приготувати домашній майонез, що буде чудовою альтернативою магазинному. Смак ідентичний. Зберігати в холодильнику його можна не більше 5 діб.
Інгредієнти:
олія — 200 мл
молоко — 100 мл
сіль — 1 ч. л.
цукор — 1,5 ч. л.
гірчиця — 2 ч. л.
Приготування
З"єднати всі інгредієнти (кімнатної температури) в посуді, занурити блендер і збити всі компоненти. Перші кілька секунд блендер не відривати від дна, а далі рухати вверх/вниз до моменту, поки майонез стане густий. Можна додати інші спеції за бажанням.
А рецептом майонезу з авокадо поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.294
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