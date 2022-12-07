Будуть коригування: у Кабміні розповіли, як відключення світла вплине на ціну продуктів

«Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на кілька відсотків. Таке подорожчання очікується, якщо ситуація буде такою, як зараз.



Про це заявив в етері телемарафону перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.



«Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень й, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде така як зараз, з прогнозованим плановим відключенням, суттєвого подорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше», — сказав він.



Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже на шляху до України. Вони замовлені коштом підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.



Висоцький заявив, що для базового продуктового кошика відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина продукції завжди вирушає на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.



За даними ООН, світові ціни на продукти харчування у листопаді 2022 року повернулися на рівень кінця минулого року.



На думку економістів, за результатами року Україна може вийти на рівень інфляції 30%, що в умовах війни є прийнятним.

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