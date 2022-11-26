«Найгірше, що ви можете зробити зараз — це поговорити з путіним», — британський експерт

Тімоті Гартон Еш, історик та експерт з питань росії та колишнього Радянського Союзу, у коментарі для британської Guardian заявив, що настане час для переговорів, але заклики до домовленостей з кремлем зараз є більш хибними, ніж будь-коли.

«Найкращий шлях до миру — це не розмови з путіним, а допомога Україні перемогти у цій війні, — переконаний Гартон Еш. - Найкраще, що ми можемо зробити для миру — це збільшити нашу військову, економічну та гуманітарну підтримку України, поки одного дня вона не зможе вести переговори з позиції сили».

Він зазначає, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий своїми симпатіями до володимира путіна, нещодавно виступив з пропозицією стати посередником у переговорах між росією та Україною. З подібною пропозицією виступив і колишній президент США Дональд Трамп.

«Якою ж командою мрії вони були б разом — командою мрії Москви. путін не хотів би нічого більше, ніж припинення вогню в Україні, поки ці двоє сидять в кремлі за своїм довгим столом, захищеним від COVID-19», — описує Еш.

Водночас, за його словами, розбиті російські війська можуть окопатися і перегрупуватися, а путін зможе перекинути нещодавно мобілізовані підкріплення на окуповану українську територію.

«Потім (путін міг. — Ред.) відновити війну, відправивши на знак подяки партію горілки Берлусконі і Трампу, — іронізує британський історик. — Час для переговорів з росією ще прийде. росія є наддержавою з потужним ядерним арсеналом і це необхідно враховувати в будь-яких розрахунках. Як і те, що путін ніколи не визнає поразки, якою було б виведення російських військ з української території. Тривалого миру в Європі не буде доти, доки путін залишається в кремлі. Ми не можемо його усунути, але ми можемо сприяти створенню умов, за яких росіяни самі нарешті відмовляться від саморуйнівного курсу, на який він поставив свою країну. Зрештою, росія також виграє від поразки в Україні».

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес закликав Україну не дозволяти росії виграти час у результаті переговорів.

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