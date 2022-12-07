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Клуб споживачів

Додайте чайну ложку цього відвару під кімнатні рослини, і вони «вибухнуть» квітами (відео)

16:22 7 грудня 2022
Золототисячник

Українці дуже люблять вирощувати вдома кімнатні рослини і буквально не уявляють собі житла без них. Однак у холодну пору року «садку на підвіконні» необхідне підживлення.

Але якщо одні господині вважають за краще використовувати готові розчини, які можна придбати в будь-якому квітковому магазині, то інші готують поживні суміші будинку.

Одним із таких домашніх засобів є настій золототисячника — вона дозволить рослинам зміцніти і надалі нормально розвиватися, адже ця рослина відома своєю протизапальною, антисептичною дією і може застосовуватися як загальнозміцнюючий засіб.

Для приготування розчину 2 столові ложки трави заливають 1 літром окропу. Наполягаємо добу, проціджуємо і розбавляємо 1:1.

Таким розчином можна поливати та обприскувати рослини у будь-яку пору року, зазначає автор YouTube-каналу Поради біолога.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як виростити на підвіконні справжню прикрасу снігової зими — амариліс.

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