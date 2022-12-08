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Суспільство та люди

У Києві більше не буде бульвару Дружби народів: міськрада перейменувала одразу три десятки вулиць столиці

20:07 8 грудня 2022
Бульвар Дружби народів

Слідом за Аркою Дружби народів, яка навесні була перейменована в Арку Свободи Українського народу, йде в небуття й бульвар Дружби народів.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

«І тепер, зокрема, бульвар Дружби народів носитиме ім’я фундатора української армії Миколи Міхновського», — зазначив він.

Також нові назви матимуть:

  • вулиця Холмогорська — вулиця Володимира Самійленка;
  • провулок Василя Жуковського — провулок Леопольда Ященка;
  • вулиця Маршала Говорова — вулиця Генерала Момота;
  • провулок Енгельса — провулок Богдана-Ігоря Антонича;
  • провулок Тургенєва — провулок Олександра Барвінського;
  • вулиця Енгельса — вулиця Опанаса Сластіона;
  • вулиця Кутузова — вулиця Івана Кожедуба;
  • вулиця Суворова — вулиця Сергія Котенка;
  • вулиця Академіка Курчатова — вулиця Ореста Левицького;
  • вулиця Миколи Раєвського — вулиця Павла Загребельного;
  • провулок Одоєвського — провулок Олександра Воїнова;
  • вулиця Достоєвського — вулиця Енді Воргола;
  • вулиця Орська — вулиця Василя Мови;
  • вулиця Пришвіна — вулиця Івана Труша;
  • вулиця Михайла Свєтлова — вулиця Олександра Дорошкевича;
  • вулиця Василя Алексухіна — вулиця Степана Чобану;
  • вулиця Генерала Авдєєнка — вулиця Геннадія Матуляка;
  • вулиця Генерала Потапова — вулиця Василя Доманицького;
  • вулиця Яснополянська — вулиця Клима Чурюмова;
  • вулиця Сім’ї Сосніних — вулиця Івана Дзюби;
  • вулиця Уляни Громової — вулиця Катерини Ступницької;
  • вулиця Юліуса Фучика — вулиця Карела Чапека;
  • вулиця Зої Космодем’янської — вулиця Софії Галечко;
  • вулиця Металістів — вулиця Михайла Брайчевського;
  • вулиця Качалова — вулиця Володимира Качали;
  • вулиця Тешебаєва — вулиця Олександра Бринжали;
  • вулиця Толбухіна — вулиця Василя Данилевича;
  • провулок Криловського — провулок Архітектора Івана Зарудного;
  • провулок Толбухіна — провулок Михайла Ялового;
  • вулиця Академіка Грекова — вулиця Родини Глаголєвих;
  • вулиця Кирпоноса — вулиця Всеволода Петріва.

Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що з вулиць Києва приберуть пам'ятники Ватутіну і Щорсу.

Фото з Вікіпедії

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