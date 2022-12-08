У Києві більше не буде бульвару Дружби народів: міськрада перейменувала одразу три десятки вулиць столиці
Слідом за Аркою Дружби народів, яка навесні була перейменована в Арку Свободи Українського народу, йде в небуття й бульвар Дружби народів.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
«І тепер, зокрема, бульвар Дружби народів носитиме ім’я фундатора української армії Миколи Міхновського», — зазначив він.
Також нові назви матимуть:
- вулиця Холмогорська — вулиця Володимира Самійленка;
- провулок Василя Жуковського — провулок Леопольда Ященка;
- вулиця Маршала Говорова — вулиця Генерала Момота;
- провулок Енгельса — провулок Богдана-Ігоря Антонича;
- провулок Тургенєва — провулок Олександра Барвінського;
- вулиця Енгельса — вулиця Опанаса Сластіона;
- вулиця Кутузова — вулиця Івана Кожедуба;
- вулиця Суворова — вулиця Сергія Котенка;
- вулиця Академіка Курчатова — вулиця Ореста Левицького;
- вулиця Миколи Раєвського — вулиця Павла Загребельного;
- провулок Одоєвського — провулок Олександра Воїнова;
- вулиця Достоєвського — вулиця Енді Воргола;
- вулиця Орська — вулиця Василя Мови;
- вулиця Пришвіна — вулиця Івана Труша;
- вулиця Михайла Свєтлова — вулиця Олександра Дорошкевича;
- вулиця Василя Алексухіна — вулиця Степана Чобану;
- вулиця Генерала Авдєєнка — вулиця Геннадія Матуляка;
- вулиця Генерала Потапова — вулиця Василя Доманицького;
- вулиця Яснополянська — вулиця Клима Чурюмова;
- вулиця Сім’ї Сосніних — вулиця Івана Дзюби;
- вулиця Уляни Громової — вулиця Катерини Ступницької;
- вулиця Юліуса Фучика — вулиця Карела Чапека;
- вулиця Зої Космодем’янської — вулиця Софії Галечко;
- вулиця Металістів — вулиця Михайла Брайчевського;
- вулиця Качалова — вулиця Володимира Качали;
- вулиця Тешебаєва — вулиця Олександра Бринжали;
- вулиця Толбухіна — вулиця Василя Данилевича;
- провулок Криловського — провулок Архітектора Івана Зарудного;
- провулок Толбухіна — провулок Михайла Ялового;
- вулиця Академіка Грекова — вулиця Родини Глаголєвих;
- вулиця Кирпоноса — вулиця Всеволода Петріва.
Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що з вулиць Києва приберуть пам'ятники Ватутіну і Щорсу.
Фото з Вікіпедії80
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