У Києві більше не буде бульвару Дружби народів: міськрада перейменувала одразу три десятки вулиць столиці

Слідом за Аркою Дружби народів, яка навесні була перейменована в Арку Свободи Українського народу, йде в небуття й бульвар Дружби народів.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

«І тепер, зокрема, бульвар Дружби народів носитиме ім’я фундатора української армії Миколи Міхновського», — зазначив він.

Також нові назви матимуть:

вулиця Холмогорська — вулиця Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського — провулок Леопольда Ященка;

вулиця Маршала Говорова — вулиця Генерала Момота;

провулок Енгельса — провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва — провулок Олександра Барвінського;

вулиця Енгельса — вулиця Опанаса Сластіона;

вулиця Кутузова — вулиця Івана Кожедуба;

вулиця Суворова — вулиця Сергія Котенка;

вулиця Академіка Курчатова — вулиця Ореста Левицького;

вулиця Миколи Раєвського — вулиця Павла Загребельного;

провулок Одоєвського — провулок Олександра Воїнова;

вулиця Достоєвського — вулиця Енді Воргола;

вулиця Орська — вулиця Василя Мови;

вулиця Пришвіна — вулиця Івана Труша;

вулиця Михайла Свєтлова — вулиця Олександра Дорошкевича;

вулиця Василя Алексухіна — вулиця Степана Чобану;

вулиця Генерала Авдєєнка — вулиця Геннадія Матуляка;

вулиця Генерала Потапова — вулиця Василя Доманицького;

вулиця Яснополянська — вулиця Клима Чурюмова;

вулиця Сім’ї Сосніних — вулиця Івана Дзюби;

вулиця Уляни Громової — вулиця Катерини Ступницької;

вулиця Юліуса Фучика — вулиця Карела Чапека;

вулиця Зої Космодем’янської — вулиця Софії Галечко;

вулиця Металістів — вулиця Михайла Брайчевського;

вулиця Качалова — вулиця Володимира Качали;

вулиця Тешебаєва — вулиця Олександра Бринжали;

вулиця Толбухіна — вулиця Василя Данилевича;

провулок Криловського — провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна — провулок Михайла Ялового;

вулиця Академіка Грекова — вулиця Родини Глаголєвих;

вулиця Кирпоноса — вулиця Всеволода Петріва.

Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що з вулиць Києва приберуть пам'ятники Ватутіну і Щорсу.

Фото з Вікіпедії

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