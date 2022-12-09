Допоможе залізний купорос: як зробити так, щоб картопля не гнила у погребі

Як правильно зберігати зібраний урожай — зараз такі поради особливо актуальні. Гниль картоплі викликається шкідливими бактеріями і грибками, які починають активно розмножуватися, як тільки потрапляють у сприятливі умови. Збудникам гнилі потрібна підвищена вологість повітря, а також тепло, тому в льохах так важливо підтримувати правильний мікроклімат, пише «Фазенда. Сад та город».

«Аби не занапастити урожай, що зберігається, потрібно дотримуватися спеціальних заходів профілактики. Сховище потрібно обробити заздалегідь: бажано скористатися димовими шашками для фумігації або обприскати поверхні розчином залізного купоросу. Перед закладкою на зберігання картоплю перебрати — наявність хоча б однієї гнилої бульби може загубити весь врожай. Температуру в льоху підтримують на рівні не вище +7°C, а вологість повітря не більше 60%.У сховищі повинна бути система вентиляції».

За словами авторів каналу, картоплю, що зберігається, потрібно періодично перевіряти, щоб вчасно помітити наявність пошкоджених клубнів.

Вони додають, що бактеріальні гнилі приводять до появи характерного неприємного запаху, а грибкові — не завжди.

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