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Суспільство та люди

«Непотрібний баласт»: військовий про роздачу повісток за правопорушення

15:14 9 грудня 2022
Павло Вишебаба

Збройні Сили України — великий та складний механізм, для якого важливо, щоби кожен працівник був мотивований. Про це в ефірі 24 каналу заявив відомий в Україні військовослужбовець ЗСУ Павло Вишебаба.

Таким чином він відреагував на випадки (про них багато говорять у мережах), коли чоловікам вручають повістки за певне правопорушення.

Військовий назвав такі дії нераціональними і навіть шкідливими. Адже невмотивовані люди, які не бажають йти до лав ЗСУ, стануть просто баластом, які тільки й думатимуть, як їм вирушити додому.

«Він хоче додому? То нехай їде. У нас достатньо мотивованих людей, які хочуть воювати», — резюмує військовий.

Також він не вважає за необхідне примусово повертати з-за кордону чоловіків, які виїхали за кордон від війни. Вони просто відчували, що не зможуть це робити, не зможуть воювати.

Інша справа, зазначив Вишебаба, ті, хто роками говорили про любов до України, били себе в груди, або ж «зірки», які заробляли в Україні та кричали про безмежну любов до неї. Тому він не виключає, що після війни в Україні відбудеться перезавантаження творчої та політичної еліти.

Нагадаємо, раніше у Кабміні відповіли, чи можуть призвати до армії українців без роботи.

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