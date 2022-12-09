Українцям надходять небезпечні електронні листи: що про це відомо

Лише трохи стихла хвиля кривавих посилок у диппредставництва України в європейських країнах, як стало відомо про розсилання небезпечних електронних листів. Послання надходять українцям під виглядом інструкції про те, як «розпізнати іранські дрони-камікадзе Shahed-136».

Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв'язку.



Листи про те, як розпізнати дрон-камікадзе, нібито надходять від Державної служби України з надзвичайних ситуацій за адресою morgunov. [email protected] У той самий час доменне ім'я було зареєстровано лише місяць тому.

Першими про листи повідомили в «Укрзалізниці».

«У вкладенні до листа міститься RAR-архів „shahed-136.rar“ з PPSX-документом „shahed.pps“. В результаті його відкриття на пристрій врешті-решт буде завантажено файл „WibuCm32.dll“. Він класифікований як шкідлива програма DolphinCape, що розроблена з використанням мови програмування Delphi» , — йдеться у повідомленні.

Функціонал програми полягає в збиранні інформації про комп'ютер, запуску програм, відображенні списку файлів та їх розвантаженні, а також створенні та ексфільтрації знімків екрана.

У Держспецзв'язку нагадали, як убезпечити себе від подібних листів:

- бути обережним перед відкриттям подібних листів чи повідомлень;

- звертати увагу на домен — державні органи та установи можуть надсилати листи лише з доменів GOV.UA;

- не відкривати та не завантажувати підозрілі файли.

Раніше у Держспецзв'язку дали рекомендації, як залишатися на зв'язку при відключенні електроенергії.

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