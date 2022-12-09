39.43 / 40.11 40.92 / 41.84
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Українцям надходять небезпечні електронні листи: що про це відомо

15:32 9 грудня 2022
ноутбук

Лише трохи стихла хвиля кривавих посилок у диппредставництва України в європейських країнах, як стало відомо про розсилання небезпечних електронних листів. Послання надходять українцям під виглядом інструкції про те, як «розпізнати іранські дрони-камікадзе Shahed-136».
Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв'язку.

Листи про те, як розпізнати дрон-камікадзе, нібито надходять від Державної служби України з надзвичайних ситуацій за адресою morgunov. [email protected] У той самий час доменне ім'я було зареєстровано лише місяць тому.

Першими про листи повідомили в «Укрзалізниці».

«У вкладенні до листа міститься RAR-архів „shahed-136.rar“ з PPSX-документом „shahed.pps“. В результаті його відкриття на пристрій врешті-решт буде завантажено файл „WibuCm32.dll“. Він класифікований як шкідлива програма DolphinCape, що розроблена з використанням мови програмування Delphi» , — йдеться у повідомленні.

Функціонал програми полягає в збиранні інформації про комп'ютер, запуску програм, відображенні списку файлів та їх розвантаженні, а також створенні та ексфільтрації знімків екрана.

У Держспецзв'язку нагадали, як убезпечити себе від подібних листів:
- бути обережним перед відкриттям подібних листів чи повідомлень;
- звертати увагу на домен — державні органи та установи можуть надсилати листи лише з доменів GOV.UA;
- не відкривати та не завантажувати підозрілі файли.

Раніше у Держспецзв'язку дали рекомендації, як залишатися на зв'язку при відключенні електроенергії.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алекс Топольський

На проєкті народилися справжні почуття: Холостяк зізнався, чи знайшов кохання

Слідчі дії

У Донецькій області затримано «енергетика», який перенаправляв українську електроенергію на бази ворога

свічка

Будуть страшні перебої зі світлом та інтернетом: коли всім працюючим дистанційно людям доведеться подумати про переїзд

Олександр Ревва

Відчуває огиду до того, що відбувається: співак Олександр Ревва відмовився виступати з Кіркоровим на одній сцені

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту