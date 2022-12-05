Хорватія виграла першу на ЧС-2022 серію пенальті та вийшла до чвертьфіналу: відеоогляд матчу

У понеділок, 5 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі визначився ще один чвертьфіналіст. Слідом за Нідерландами, Аргентиною, Францією та Англією першу стадію плей-оф подолали й чинні віцечемпіони світу хорвати.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Японія — Хорватія — 1:1

Голи: Маеда (43) — Перішич (55).

Серія пенальті — 1:3.

Збірна Японії справила у групі чудове враження, вигравши її в компанії традиційних фаворитів будь-якого великого турніру — Іспанії та Німеччини. Тому хоч у суперниках у футболістів із країни сонця, що сходить, були чинні віцечемпіони світу команда Хорватії, але явними аутсайдерами їх точно ніхто не вважав.

І свою силу японці підтвердили під час гри. Незадовго до перерви саме вони відкрили рахунок, але в другому таймі «клітчасті» все ж таки зрівняли рахунок. Зробив це Іван Перишич, який відзначився забитим м'ячем уже на третьому чемпіонаті світу (загалом у його активі 10 голів на мундіалях), і за цим показником приєднався до зіркової компанії португальця Роналду, аргентинця Мессі та швейцарця Шачірі.

Після цього команди м'ячів більше не забивали, дотягнувши до першої на нинішньому мундіалі серії пенальті. У післяматчевій «лотереї» блискуче проявив себе голкіпер «клітчастих» Лівакович, який парирував три (!) удари суперників та вивів свою команду до чвертьфіналу. Примітний факт — якщо Хорватія виходить із групи до плей-оф на чемпіонаті світу, то обов'язково завойовує потім медалі: в 1998-му була «бронза», а в 2022-му — «срібло».

Додамо, що у чвертьфіналі ЧС підопічні Златко Даліча зіграють 9 грудня в Аль-Раяні із переможцем пари Бразилія — Південна Корея.

Нагадаємо, що в інших парах 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграють: Бразилія — Південна Корея (5 грудня); Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спортивного коментатора з Туреччини з тріском вигнали з роботи в перерві матчу ЧС-2022.

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