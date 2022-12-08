10 грудня 2022

Під час поїздок по Італії та Франції нам із дружиною та дітьми часто доводилося чути це ім'я. Катерина Медічі народилася 1519 року у Флоренції. Вона була дочкою герцога Урбінського Лоренцо II де Медічі та французької принцеси з роду Бурбонів Мадлен де ла Тур д'Овернь. У віці 14 років Катерину видали заміж за герцога Орлеанського, який згодом став королем Франції Генріхом II. Будучи справжньою представницею династії Медічі, Катерина завжди страждала на глибоку жагу до влади, але історики найчастіше згадують її як ініціаторку «Варфоломіївської ночі».

Спочатку Катерина Медічі не мала великого впливу при дворі, але все змінилося зі смертю короля у 1559 році. Її нерідко називали «чорною королевою», адже вона після смерті чоловіка майже 30 років носила жалобу.

Катерина стала регентшею свого хворобливого та слабкого сина Франциска II і фактично отримала владу над усією країною, яка стояла на порозі громадянської війни. За допомогою інтриг Катерині вдавалося успішно розправлятися зі своїми ворогами, першою у списку яких була фаворитка чоловіка Діана де Пуатьє.

Саме Катерині Медічі приписують організацію трагедії під назвою «Варфоломіївська ніч». Одна частина населення Франції, зокрема королівська сім'я, дотримувалася католицизму, а інша — протестантизму (французькі протестанти ще звалися гугенотами). Згідно з загальноприйнятою версією, Катерина влаштувала пастку для лідерів гугенотів, запросивши їх на весілля своєї дочки та Генріха Наваррського. 450 років тому, у ніч проти 24 серпня 1572 року, вулиці Парижа накрила хвиля насильства, жертвами якої стали близько 10 тисяч гугенотів.

Однак існує версія, за якою Медічі могла і не знати про змову, що готується. Взявши всю відповідальність на себе, вона таким чином вирішила не визнавати втрати контролю над ситуацією в країні.

Зараз вже важко сказати, чи дійшов до нас справжній образ Катерини Медічі, чи він був сильно спотворений її ворогами під час історії. На сьогоднішній день небагатьом відомо, що Медічі була також великою поціновувачкою мистецтва та меценаткою. Під її керівництвом збудували знаменитий замок Тюїльрі та нове крило Лувру. Вона також збирала рідкісні давні рукописи. Саме з легкої руки Катерини Медічі французи полюбили балет, а жінки відкрили для себе моду носити корсети та спідню білизну.

Катерину Медічі історики часто називають самовідданою матір'ю, навіть незважаючи на засоби, якими вона користувалася за підтримки своїх синів-королів Франциска II, Карла IX та Генріха III. Вона померла у віці 70 років, так і не заставши повного краху справи всього свого життя. Останній із 10 її дітей, Генріх III, був убитий невдовзі після її смерті, внаслідок чого історична нитка династії де Валуа остаточно обірвалася.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.