На матчі ЧС-2022 помер журналіст: рідні підозрюють, що його вбили

Під час матчу ¼ фіналу чемпіонату світу з футболу між Нідерландами та Аргентиною, в якому «помаранчеві» відіграли два м'ячі в основний час, але поступилися в серії пенальті, сталася трагедія.

У пресложі стало погано 48-річному журналісту CBS Sports американцю Гранту Валу й він знепритомнів. Реанімаційні дії, вжиті медиками на стадіоні, не дали жодних результатів, і репортер помер.

Про причину смерті поки що нічого невідомо. Щоправда, ще 5 грудня журналіст писав на особистому сайті, що не дуже добре почувається. «Моє тіло остаточно зламалося. Три тижні фактично без сну, сильний стрес та багато роботи можуть вплинути на це. Те, що було застудою за останні 10 днів, перетворилося на щось серйозніше в день матчу США — Нідерланди, і я відчув, як моя верхня частина грудей набула нового рівня тиску та дискомфорту», — поскаржився Вал.

За кілька днів до смерті Вал зустрівся з легендарним бразильцем Роналдо

При цьому рідні Гранта припускають, що його смерть не була випадковою. Журналіста цілком могли вбити, оскільки він, перебуваючи в Катарі, неодноразово виступав проти дискримінації представників ЛГБТ, а також захищав права приїжджих робітників, які в Катарі готували футбольні об'єкти до проведення ЧС-2022.

Журналіст активно відстоював права представників руху ЛГБТ

«Прихильники футболу та журналістики найвищого рівня знали, що ми завжди можемо розраховувати на те, що Грант надасть проникливі та цікаві історії про нашу гру», — висловили співчуття у зв'язку зі смертю журналіста у Федерації футболу США (US Soccer).

Додамо, що, згідно з біографією Вала на конференції спортивної аналітики MIT Sloan, він працював як мінімум на десяти чемпіонатах світу з різних видів спорту та п'яти Олімпійських ігор. Грант був відомий своєю роботою для Sports Illustrated та як коментатор NPR. Також під його авторством побачила світ книга про «набіг» Девіда Бекхема на американський футбол під назвою «Експеримент Бекхема», що стала першим бестселером New York Times, присвяченим європейському футболу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що раптово помер арбітр Ліги чемпіонів Жоан Амель, який за кілька днів до цього судив матч за участю Ліонеля Мессі.

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