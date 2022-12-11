«Неймовірно ніжна свинина»: побалуйте рідних ситною вечерею
М'ясо, запечене в духовці, стане вашою коронною стравою на столі. Вся увага буде прикута до неї, поки всі рідні не спробують і вдосталь не поласують соковитим смачним м’ясом, ділиться кулінарка Олена Йосипів.
Інгредієнти:
- свиний ошийок — 1 кг
- сушені італійські трави
- мускатний горіх
- сіль
- перець
- лавровий лист
- оливкова олія
- часник — 4−5 зубочків
- рукав для запікання
Приготування:
М`ясо промиваємо, просушуємо. Натираємо сіллю, перцем та спеціями. Зубчики часнику ділимо навпіл, робимо надрізи в м"ясі та запихаємо туди часник. Після цього натираємо м'ясо оливковою олією, додаємо лавровий лист і герметично закриваємо та кладемо в холодильник на декілька годин.
Коли м'ясо промаринується, кладемо його в рукав для запікання і готуємо в духовці при температурі 180−200 градусів приблизно 2 год.
Десь за 30 хвилин до завершення приготування час від часу поливаємо м'ясо соком, який витік в рукав, так утворюється дуже смачна скоринка.
М'ясо дуже смачне та ніжне. Подаємо його на подушці з маринованої цибулі та скибочок помідорів. На гарнір найкраще подати картоплю.
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