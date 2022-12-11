«Неймовірно ніжна свинина»: побалуйте рідних ситною вечерею

М'ясо, запечене в духовці, стане вашою коронною стравою на столі. Вся увага буде прикута до неї, поки всі рідні не спробують і вдосталь не поласують соковитим смачним м’ясом, ділиться кулінарка Олена Йосипів.

Інгредієнти:

свиний ошийок — 1 кг

сушені італійські трави

мускатний горіх

сіль

перець

лавровий лист

оливкова олія

часник — 4−5 зубочків

рукав для запікання

Приготування:

М`ясо промиваємо, просушуємо. Натираємо сіллю, перцем та спеціями. Зубчики часнику ділимо навпіл, робимо надрізи в м"ясі та запихаємо туди часник. Після цього натираємо м'ясо оливковою олією, додаємо лавровий лист і герметично закриваємо та кладемо в холодильник на декілька годин.

Коли м'ясо промаринується, кладемо його в рукав для запікання і готуємо в духовці при температурі 180−200 градусів приблизно 2 год.

Десь за 30 хвилин до завершення приготування час від часу поливаємо м'ясо соком, який витік в рукав, так утворюється дуже смачна скоринка.

М'ясо дуже смачне та ніжне. Подаємо його на подушці з маринованої цибулі та скибочок помідорів. На гарнір найкраще подати картоплю.