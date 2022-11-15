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Ситно та дуже смачно: готуємо швидкий салат з гарбуза

20:10 15 листопада 2022
Салат з гарбуза

Гарбуз не дарма називають королем осені. Страви з нього виходять завжди вдалими, їх дуже просто готувати, а ще це зовсім недорого. Крім того, пояснює кулінарка Оксана Дорош, вони допоможуть ще й тримати фігуру в тонусі.

Інгредієнти:

  • гарбуз 150 г
  • оливкова олія 4 ст. ложки
  • оцет винний 2 ст. ложки
  • соєвий соус 2 ст. ложки
  • гірчиця французька 1 ч. ложка
  • зубчик часнику

Приготування:

Гарбуз натерти на грубій тертці. Тепер готуємо заправку: у тарілку викладаємо подрібнений часник. Додаємо оливкову олію, оцет, соєвий соус, гірчицю. Перемішуємо та додаємо до гарбуза, добре перемішуємо салат. Перед подачею бажано трошки його охолодити.

Пропонуємо ще один рецепт гарбузової страви в гарбузі.

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