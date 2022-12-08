12 грудня 2022

Рівно через півроку виповниться десять років, як пішла з життя баронеса Маргарет Хільда Тетчер, колишня прем'єр-міністерка Великобританії, яку однаково як поважали, так і не могли переносити у багатьох країнах світу. Перша жінка в англійській історії, яка займала кабінет на Даунінг-стріт, 10, частіше чула на свою адресу докори, ніж слова захоплення, але це нітрохи не заважало їй послідовно йти до намічених цілей.

Маргарет Тетчер закінчила Оксфордський університет, де вивчала хімію. Після отримання диплому кілька років працювала у компанії з виробництва продуктів харчування, перевіряючи якість начинки для пирогів та морозива.

Під час перебування на посаді міністра освіти і науки Тетчер запам'яталася багатьом тим, що закрила програму з безоплатної видачі молока у школах дітям 7−11 років. За це непопулярне рішення в народі її навіть прозвали «Тетчер — викрадачка молока».

1973 року Маргарет Тетчер сказала: «Я не думаю, що жінка стане прем'єр-міністром цієї країни за мого життя». Вона також іноді помилялася.

Для Залізної леді, як згодом почали називати прем'єр-міністерку Тетчер, зачіска мала особливе значення. Кажуть, що перед кожною закордонною поїздкою Тетчер просила співробітників посольства Великобританії у країні візиту знайти гарного місцевого перукаря. Основною вимогою до перукаря було вміння користуватися певним видом бігуді.

Президент Франції Франсуа Міттеран одного разу назвав прем'єр-міністерку Великобританії «Брижит Бардо з очима Калігули». Політики визнавали це порівняння дуже вдалим.

Біографи Маргарет Тетчер згадують, що за 11 років на посаді прем'єр-міністра вона жодного дня не користувалася послугами кухаря. Щовечора сама готувала вечерю для свого чоловіка Деніса Тетчера. Нерідко власноруч приготованими стравами Залізна леді пригощала і членів кабінету міністрів.

«Єдиний спосіб вилізти на сходи — долати сходинку за сходинкою, по одній за раз, — казала Тетчер. — І у процесі цього підйому ви раптово виявите у себе всі якості, навички та вміння, необхідні для досягнення успіху, які ви начебто ніколи не мали…»

Вона була єдиним політиком ХХ століття, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великобританії три терміни поспіль.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.