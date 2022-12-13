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Подвійне вбивство під Львовом: винесено вирок чоловіку, який убив цивільну дружину та її родичку

11:43 13 грудня 2022
руки

На Львівщині суд засудив до 14 років в'язниці чоловіка, який вбив свою дружину та її родичку.

Вбивство сталося у Яворові ще на початку червня 2019 року. 58-річний Теодозій Романишин вбив двох жінок: його 55-річну співмешканку, а також її 86-річну тітку, пише zaxid.net.

У суді чоловік не визнав своєї провини. Він розповів, що напередодні прийшов у будинок до своєї співмешканки й побачив її, тітку та ще двох людей, які спали у нетверезому стані. Чоловік нібито пішов до знайомих, а вранці повернувся і побачив, що його співмешканка мертва.

Однак у ході слідчого експерименту він не зміг показати вулицю та будинок, де нібито залишався тієї ночі. Сусіди та загибла раніше часто викликали поліцію, бо чоловік зловживав алкоголем, бив свою цивільну дружину, а також часто з нею сварився.

На одязі Теодозія Романишина експерти виявили кров співмешканки та її родички. Був також свідок у суді, який розповів, що Романишин з ним ділився думками, як уникнути відповідальності.

Внаслідок цього Городоцький районний суд Львова визнав Теодозія Романишина винним у подвійному вбивстві та засудив до 14 років в'язниці.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві чоловік ударом ножем у груди вбив власного сина.

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