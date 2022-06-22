«Смачна, запашна, справжня українська паляниця»: як приготувати вдома

Сьогодні паляниці готують за різними рецептами — на дріжджах, соді, кисляку, молоку, сироватці. Випікають як в духовці, так і на пательні. Кулінарка Марина Хвіль вирішила відтворити рецепт запашної української паляниці, вийшло — ароматно та смачно.

Інгредієнти:

800 г борошно + 50 г борошна для посипки

250 мл молока

250 мл води

20 г дріжджів свіжих

1 ч. л. цукру

1−1,5 ч. л. солі

3 ст. л. олії

Всі продукти для паляниці мають бути кімнатної температури

Приготування

Готуємо опару: в мисці з’єднуємо половину кількості води, дріжджі, перемішуємо, щоб розчинились дріжджі. Далі додаємо борошно (100 г). Перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Ставимо в тепле місце для того, щоб опара підійшла, на 15−20 хвилин.

В мисці, в якій будемо замішувати тісто, з’єднуємо воду що залишилась, молоко, сіль, цукор. Перемішуємо. Потім додаємо опару, гарно перемішуємо до однорідності. До рідини додаємо просіяне борошно, починаємо заміс тіста. Як тільки рідина ввібрала борошно, додаємо олію, продовжуємо заміс тіста мінімум 15−20 хвилин. Після того кладемо тісто у миску, змащену олією, накриваємо та ставимо в тепле місце на 1−1,5 години. Тісто повинно збільшитись у 2 рази.

Викладаємо тісто на поверхню, формуємо паляничку, руками край тіста загортаємо під низ, повинна вийти ідеально кругла форма. Обсипаємо її борошном, викладаємо на деко, застелене пергаментом. Накриваємо і ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Гострим лезом зверху по тісту робимо надріз півколом, розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо 50 хвилин до готовності, орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання паляницю накриваємо рушником і залишаємо охолоджуватись на 1 годину. Вага спеченої палянички — 1200−1250 г.

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