Готуються до війни: білоруським медикам вручають повістки

Після оголошення мобілізації в росії Міноборони білорусі перейнялося «перевіркою даних» військовозобов'язаних. Повістки на збори активно вручають медикам. Під призов потрапляють навіть жінки, як лікарі, так і медсестри. Терміни зборів — від 10 днів. Також військкомат уточнює розмір одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини, ідеться в повідомленні. Те, що перевірку даних медичних працівників у білорусі справді проводять, повідомляє «DW». Журналістам про це на умовах анонімності підтвердили кілька людей.

«Мого батька-лікаря (49 років) викликали у військкомат для перепису. Запитували про місце роботи, нові адреси, телефони, родичів, стан здоров'я», — розповів виданню один співрозмовник. За словами іншого, «з моїх найближчих колег повістка прийшла тільки одному ординатору. Мене поки що не смикали». Третій повідомив DW, що з серпня не перебуває в білорусі, але «дружині дзвонили телефоном уточнити дані, як і багатьом з її відділення».

Координаторка Фонду медичної солідарності, створеного для допомоги білоруським медикам, Лідія Тарасенко розповіла ЗМІ, що лікарів викликають на збори, деяким видають так звані «мобілізаційні приписи».

«Тобто медики отримують вказівки, куди їм треба з'явитися в разі оголошення мобілізації. Отримання припису накладає певні зобов'язання, ці люди під час мобілізації не зможуть виїхати з країни. Не хочеться бути алармістом і казати, що це обов'язково станеться, але навіщось це робиться. Також зараз на базі білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії. Тим часом багато людей, які пропрацювали в медицині по 20 років, забули, де лежить їхній військовий квиток, а тут раптом «стандартна процедура, давайте звіримо розміри вашого взуття і протигаза».

Нагадаємо, білорусь заявляє про переміщення військ і бойової техніки — це новий крок до війни.

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