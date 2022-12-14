«Зефір у вигляді мандаринок має смак та аромат справжніх цитрусових»: кондитерка Наталя Берладин
Зимові свята — привід пригостити близьких та рідних смаколиками. Наприклад, можна приготувати зефір у вигляді мандаринок за рецептом, яким поділилася з «ФАКТАМИ» львівська кондитерка Наталя Берладин, яка також створює вишукані зефірні квіти — троянди та тюльпани. Ваші рідні та друзі будуть у захваті, якщо ви їх порадуєте такими ласощами.
«Домашній зефір зберігається у закритому контейнері при кімнатній температурі до двох тижнів»
— Зефір у вигляді мандаринок має смак та аромат справжніх цитрусових, — говорить Наталя Берладин. — Адже у його складі натуральні мандарини. Особливо смаколик подобається дітям.
— Ваші зефірні мандаринки не відрізнити від натуральних. Як досягаєте такого ефекту?
— Коли створюю їх, переді мною завжди свіжі цитрусові. Вони як зразок.
— Поділитесь рецептом?
— Із задоволенням.
Мандариновий зефір
Для сиропу
100 г яблучного пюре
80 г мандаринового пюре (очищаємо мандаринки від білих перегородок та пропускаємо через блендер)
80 г води
6 г агару
200 г цукру + 30 г глюкози
помаранчевий харчовий барвник
Для меренги
65 г білка
65 г цукру
1−2 г лимонної кислоти
В сотейник кладемо пюре, додаємо воду, агар, розмішуємо. Далі додаємо цукор, глюкозу. Варимо сироп на середньому вогні. Коли почне кипіти, варимо ще 4 хвилини.
Меренгу збиваємо до плотного піку. Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші й після того, як влили сироп, збиваємо масу 2−3 хвилини.
Додаємо цедру одного-двох мандаринів і перемішуємо акуратно лопаткою. Перекладаємо масу в кондитерський мішок і відсаджуємо у силіконову форму для кейк-попсів або для сфер. Через 30 хвилин виймаємо і скріплюємо дві половинки. Потім за допомогою дрібної тертушки надаємо зефіру структуру мандаринової шкірки. Стабілізується зефір при кімнатній температурі протягом 12−48 годин.
І смачного!
— Як правильно його зберігати?
— Домашній зефір зберігається у закритому контейнері при кімнатній температурі до двох тижнів.
«Мрію створити із зефіру казкових гномів та сніговиків»
— Які ще ягоди та фрукти створюєте із зефіру?
— Наприклад, калину. Також із зефіру роблю сніжки та ялинкові шишки, які можуть мати різний смак.
— Які зефірні смаколики мрієте створити?
— Казкових гномів та сніговиків. Зефір — той десерт, з яким цікаво експериментувати.
— На порозі Різдво та Новий рік. Чи траплялись у вашій творчості дива?
— Якось один чоловік замовив у мене букет зефірних тюльпанів. Віддавши йому композицію, я виставила її фото у соцмережах. А вранці мені написала невідома дівчина: «Вчора побачила на світлині ваш зефірний букет і подумала: от би мені такий! І сьогодні… отримала його в подарунок». Отож дива трапляються. Вірте у них — і ваші мрії здійсняться!
Також кондитерка Наталя Берладин розповіла «ФАКТАМ» про десерти, приготування яких не потребує використання електрики.
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Фото з альбому Наталі Берладин57
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