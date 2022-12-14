«Зефір у вигляді мандаринок має смак та аромат справжніх цитрусових»: кондитерка Наталя Берладин

Зимові свята — привід пригостити близьких та рідних смаколиками. Наприклад, можна приготувати зефір у вигляді мандаринок за рецептом, яким поділилася з «ФАКТАМИ» львівська кондитерка Наталя Берладин, яка також створює вишукані зефірні квіти — троянди та тюльпани. Ваші рідні та друзі будуть у захваті, якщо ви їх порадуєте такими ласощами.

«Домашній зефір зберігається у закритому контейнері при кімнатній температурі до двох тижнів»

— Зефір у вигляді мандаринок має смак та аромат справжніх цитрусових, — говорить Наталя Берладин. — Адже у його складі натуральні мандарини. Особливо смаколик подобається дітям.

— Ваші зефірні мандаринки не відрізнити від натуральних. Як досягаєте такого ефекту?

— Коли створюю їх, переді мною завжди свіжі цитрусові. Вони як зразок.

Зефірні мандаринки та шишки казково гарні

— Поділитесь рецептом?



— Із задоволенням.

Мандариновий зефір Для сиропу 100 г яблучного пюре 80 г мандаринового пюре (очищаємо мандаринки від білих перегородок та пропускаємо через блендер) 80 г води 6 г агару 200 г цукру + 30 г глюкози помаранчевий харчовий барвник Для меренги 65 г білка 65 г цукру 1−2 г лимонної кислоти В сотейник кладемо пюре, додаємо воду, агар, розмішуємо. Далі додаємо цукор, глюкозу. Варимо сироп на середньому вогні. Коли почне кипіти, варимо ще 4 хвилини. Меренгу збиваємо до плотного піку. Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші й після того, як влили сироп, збиваємо масу 2−3 хвилини. Додаємо цедру одного-двох мандаринів і перемішуємо акуратно лопаткою. Перекладаємо масу в кондитерський мішок і відсаджуємо у силіконову форму для кейк-попсів або для сфер. Через 30 хвилин виймаємо і скріплюємо дві половинки. Потім за допомогою дрібної тертушки надаємо зефіру структуру мандаринової шкірки. Стабілізується зефір при кімнатній температурі протягом 12−48 годин. І смачного!

— Як правильно його зберігати?



— Домашній зефір зберігається у закритому контейнері при кімнатній температурі до двох тижнів.

«Мрію створити із зефіру казкових гномів та сніговиків»

— Які ще ягоди та фрукти створюєте із зефіру?



— Наприклад, калину. Також із зефіру роблю сніжки та ялинкові шишки, які можуть мати різний смак.

Ялинкові шишки із зефіру – смаколик, який нікого не залишить байдужим

— Які зефірні смаколики мрієте створити?



— Казкових гномів та сніговиків. Зефір — той десерт, з яким цікаво експериментувати.

Наталя Берладин: «Зефір – той десерт, з яким цікаво експериментувати»

— На порозі Різдво та Новий рік. Чи траплялись у вашій творчості дива?



— Якось один чоловік замовив у мене букет зефірних тюльпанів. Віддавши йому композицію, я виставила її фото у соцмережах. А вранці мені написала невідома дівчина: «Вчора побачила на світлині ваш зефірний букет і подумала: от би мені такий! І сьогодні… отримала його в подарунок». Отож дива трапляються. Вірте у них — і ваші мрії здійсняться!

Також кондитерка Наталя Берладин розповіла «ФАКТАМ» про десерти, приготування яких не потребує використання електрики.

Фото з альбому Наталі Берладин

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