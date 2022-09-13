Кондитерка Наталя Берладин: «Жінка, якій подарували мій зефірний букет, хотіла поставити його у воду»

Зефірні букети, які створює львів’янка Наталя Берладин, — краса неймовірна. Ніжні вишукані троянди та тюльпани — справжні витвори мистецтва. До того ж смачні! Про створення зефірних композицій кондитерка Наталя Берладин, творчість якої відома не тільки в Україні, а й за її межами, розповіла «ФАКТАМ». Також вона поділилась рецептом яблучного зефіру.

«Особливо гарну палітру дають смородина, вишня, абрикос, малина, чорниця»

— Наталю, з чого все почалося?

— Зефір — моя особлива любов. Одного дня в інтернеті я побачила домашній зефір і дуже захотіла його приготувати. Я перепробувала чимало рецептів, побувала на майстер-класах. Спочатку робила класичні зефірки, а з часом захопилася зефірними квітами. Коли почала публікувати фото зефірних букетів у соцмережах, стільки теплих слів отримала на свою адресу. А це не може не надихати. Мені хотілося удосконалювати та удосконалювати свої роботи. Особливо люблю зефірні квіти з фруктів та ягід, вони мають не тільки особливий смак, а ще й відтінки кольорів. Особливо гарну палітру дають смородина, вишня, абрикос, малина, чорниця… В одному букеті присутні завжди 3−4 смаки. Кожна композиція по-своєму особлива. Для мене ідеальний букет той, у якому все гармонійно. Зефірні квіти мають бути смачні та красиві. Найвищим компліментом для мене було, коли жінка, якій рідні подарували мій зефірний букет, хотіла поставити його у воду. Вона подумала, що квіти справжні.

Зефірні квіти, які створює кондитерка Наталя Берладин, - краса неймовірна

— Як ви створюєте таку красу та смакоту?

— Робота триває чимало часу. Все починається з підготовки пюре для зефіру, потім роблю зефірну масу. Готові квіти мають пройти стабілізацію. Це займає від 24 до 48 годин, залежить від вологості повітря у приміщенні. У більш вологому приміщенні процес триває довше. Поки квіти «дозрівають», я створюю декор для композиції. Треба продумати упаковку, стрічку… У мистецтві немає неважливих деталей. Зібравши квіти у букет, накриваю його прозорою харчовою плівкою — все має бути гігієнічно.

Такий подарунок не може не надихати

«Особлива моя любов — зефірні тюльпани»

— Яка квітка улюблена у вашій творчості?

— Особлива моя любов — зефірні тюльпани. Процес їх створення непростий, проте я це мистецтво опанувала й нині навчаю це робити моїх учениць.

— Зефір — це така смакота. А як його приготувати за найпростішим рецептом вдома?

— Це не надто складно.

Яблучний зефір Для сиропу 180 г яблучного пюре 80 г води 6 г агару 200 г цукру + 30 г глюкозного сиропу Для меренги 65 г білка 65 г цукру 1−2 г лимонної кислоти В сотейнику поєднуємо пюре, воду, агар, розмішуємо та додаємо цукор, глюкозний сироп. Варимо сироп на середньому вогні, доводимо до кипіння й тримаємо на вогні ще 4 хвилини. Меренгу збиваємо до щільного піку. Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші та збиваємо масу 2−3 хвилини. Перекладаємо її в кондитерський мішечок і відсажуємо зефір. Стабілізується зефір 24−48 годин. Посипаємо цукровою пудрою та склеюємо дві половинки.

— Як правильно зберігати зефір?

— Зберігаємо у закритому контейнері при кімнатній температурі 10 днів або в холодильнику 2−3 тижні.

Троянди із зефіру майже як справжні

— Що вас надихає на творчість?

— Відгуки моїх замовників та підтримка моєї сім’ї. Також бувають історії, що вражають. Одного разу один чоловік замовив у мене букет зефірних тюльпанів. Коли я йому віддала замовлення, то виставила фото букета у соцмережах. А зранку отримала повідомлення від невідомої дівчини: «Ви знаєте, коли я вчора ввечері побачила у вас на сторінці букет, подумала: «От би мені такий! А сьогодні отримала його у подарунок». Коли мрії людей збуваються, це так чудово! Дуже люблю свою роботу, бо вона дарує людям позитивні емоції.

— Які зефірні квіти мрієте створити у майбутньому?

— Півонії та гортензії, бо вони надзвичайно гарні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про цукрову флористку з Івано-Франківська Наталію Лупич, що виробляє для декору тортів справжні витвори мистецтва — квіти з цукрової мастики, які не відрізнити від живих.

Фото з альбому Наталі Берладин

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram