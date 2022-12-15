Бюджетно та дуже смачно: готуємо пісні пиріжки з горохом

Тісто вийде дуже м’якеньке та довго не черствіє, пояснює кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати сирне печиво на сковорідці. Пиріжки виходять несолодкі, їх можна вмочувати у солону засмажку із олії і цибулі — виходить гарна друга страва.

Інгредієнти: Вода — 250 мл

Борошно — близько 500 г

Дріжджі свіжі — 20/25 г

Цукор — 2 ст.л.

Сіль — 1 ч.л.

Олія — 6 ст.л.

Приготування

В теплій воді розчинити дріжджі, додати цукор, сіль, олію, поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто (борошна дати 450 г, решта при замісі на столі, якщо потрібно). Вкрити плівкою та поставити підходити в тепле місце на 45 хв, до збільшення .

Поділити на кульки, формувати пиріжки/булочки за своїм бажанням. Дати підійти на деко 20/30 хв. Випікати в розігрітій духовці до 200 С, 25/30 хв.

В піст змазати пиріжки чайною заваркою, а вже готові пиріжки — олією.

Не в піст — жовток+молоко/вода 1 ст.л.

Горох колотий попередньо замочити на декілька годин, можна на ніч, відварити до готовності. Цибульку та моркву обсмажити, додати в горохове пюре, сіль, перець, приправи за смаком.

Нагадаємо рецепт дрезденського різдвяного штолену від пані Тетяни.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram