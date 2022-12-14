Сирне печиво на сковороді: з’їдається так швидко, як і готується
Така випічка неодмінно асоціюється з дитинством. Його неймовірний смак знайомий практично кожному. У випадку вимкнення світла приготувати таку страву вкрай легко, каже кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати дрезденський різдвяний штолен.
Інгредієнти:
- 250 г — сиру
- 60 г — цукру (або за смаком)
- 60 мл — олії
- 0,5 ч.л. — солі
- 10 г — ванільного цукру
- 1 шт. — яйце
- 1 ч. л. — соди без гірки
- 270−300 г борошна
- За бажанням цедра апельсина/лимона
Приготування:
Сир з цукром розтерти виделочкою, додати олію, яйце, ванільний цукор, соду, розмішати, щоб сода погасилась, поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто (борошном не забивати). Розкатати в прямокутник не дуже тоненько, нарізати квадратиками.
Випікати на маленькому вогні, на розігрітій та сухій сковороді під кришкою 5 хв з одного боку, 5 хв з іншого. Печиво має бути не сильно запечене, орієнтуйтесь на свою плиту. Вже готове присипати пудрою.
Нагадаємо ще один рецепт від пані Тетяни — пампушки без замісу на сковороді виручають, коли у будинку довго немає світла.
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