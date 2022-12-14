Сирне печиво на сковороді: з’їдається так швидко, як і готується

Така випічка неодмінно асоціюється з дитинством. Його неймовірний смак знайомий практично кожному. У випадку вимкнення світла приготувати таку страву вкрай легко, каже кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати дрезденський різдвяний штолен.

Інгредієнти: 250 г — сиру

60 г — цукру (або за смаком)

60 мл — олії

0,5 ч.л. — солі

10 г — ванільного цукру

1 шт. — яйце

1 ч. л. — соди без гірки

270−300 г борошна

За бажанням цедра апельсина/лимона

Приготування:

Сир з цукром розтерти виделочкою, додати олію, яйце, ванільний цукор, соду, розмішати, щоб сода погасилась, поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто (борошном не забивати). Розкатати в прямокутник не дуже тоненько, нарізати квадратиками.

Випікати на маленькому вогні, на розігрітій та сухій сковороді під кришкою 5 хв з одного боку, 5 хв з іншого. Печиво має бути не сильно запечене, орієнтуйтесь на свою плиту. Вже готове присипати пудрою.

Нагадаємо ще один рецепт від пані Тетяни — пампушки без замісу на сковороді виручають, коли у будинку довго немає світла.



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