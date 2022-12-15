Не вбивство: дружина журналіста, який помер на ЧС-2022, назвала причину його смерті

Селін Гундер, дружина американського спортивного журналіста Гранта Уола, який помер під час відрядження на ЧС-2022 до Катару, спростувала версію про замовне вбивство чоловіка.

Нагадаємо, що 48-річний Грант Уол у ложі преси знепритомнів на останніх хвилинах чвертьфінального поєдинку Нідерланди — Аргентина. Чоловіка доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося.

Його брат-гей Ерік Уол заявив, що Гранта могли вбити за підтримку ЛГБТ-спільноти. Проте дружина померлого, до речі, лікарка та медична журналістка, спростувала цю версію.

«Грант помер від розриву не виявленої раніше аневризми повільно зростаючої аорти, — цитує Селін Гундер ABC. — Тиск у грудній клітці, який він відчував незадовго до смерті, можливо, був одним із симптомів. Серцево-легенева реанімація або дефібрилятор не могли його врятувати. Смерть Гранта не пов'язана з коронавірусом та жодними змовами».

Додамо, що після злощасного матчу Нідерланди — Аргентина на Національному стадіоні у Лусаїлі, де, до речі, 18 грудня буде зіграно фінал ЧС-2022 Аргентина — Франція, сталася ще одна трагедія. Незабаром після фінального свистка 24-річний охоронець з Кенії Джон Нджу Кібуе впав з великої висоти і за кілька днів помер у реанімації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч за «бронзу» ЧС-2022 Хорватія — Марокко.

Фото Instagram

282

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram