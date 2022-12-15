Де і коли дивитися онлайн Хорватія — Марокко: розклад трансляцій та прогноз на матч за 3-є місце ЧС-2022

У суботу, 17 грудня, на 22-му чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться передостанній із 64 матчів. У поєдинку за 3-є місце на стадіоні «Халіфа» в Ер-Райяні зійдуться невдахи півфіналів — Хорватія, що була розгромлена Аргентиною (3:0) та Марокко, яке програло Франції (0:2).

Нагадаємо, що підопічні Златко Даліча та Валіда Реграгі вже зустрічалися один з одним на ЧС-2022, і поєдинок у групі переможця не визначив — 0:0.

У майбутній дуелі букмекери надають невелику перевагу віцечемпіонам ЧС-2018 хорватам. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «клітчастих» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,37, на нічию — 3,40, на виграш африканців — 2,90.

Як відомо, колективу, який фінішував на ЧС-2022 на четвертій позиції, ФІФА виплатить 25 млн доларів, а бронзовому призеру — 27 млн доларів.

ЧС-2022. Матч за 3-є місце

17 грудня (субота)

Хорватія — Марокко 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»

Нагадаємо, що чемпіон світу 2022 року визначиться у неділю, 18 грудня, у поєдинку Аргентина — Франція (початок — о 17:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Марокко сенсаційно вибила з ЧС-2022 Іспанію та відправила додому Португалію.

Фото fifa.com

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram