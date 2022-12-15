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Суспільство та люди

Перевищено ліміти добового споживання: в «Укренерго» назвали причину аварійних відключень світла

15:14 15 грудня 2022
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Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, у зв'язку з чим усім обленерго встановлено ліміти добового споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго» .

Зазначається, що з ранку в деяких областях добові ліміти споживання електроенергії вже перевищені, у зв'язку з чим було застосовано аварійні відключення. Крім того, ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, зледеніння, сильні пориви вітру.

У східному регіоні ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте аварійно-відновлювальні роботи можна буде розпочати лише після дозволу військових.

Нагадаємо, що 10 жовтня російська федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні розпочалося аварійне відключення електропостачання. 23 листопада Міненергетики заявило, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту. 14 грудня 2022 року, вранці Київ та область знову атакували дрони-камікадзе.

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