16 грудня 2022

Графа Сен-Жермена, або хранителя таємниць світу, нерідко називали однією з найзагадковіших постатей у історїя Франції XVIII століття. Він здобув собі гучну, хоч і трохи сумнівну славу. Авантюрист, мандрівник, дипломат, алхімік та окультист був неодноразово звинувачений у чаклунстві, шарлатанстві та шпигунстві. Кажуть, він з'являвся під різними іменами у різні епохи, пророкуючи важливі події королям та імператорам. Містики багатьох країн досі вважають його справжнім пророком. Втім, скептики у тих самих країнах називають його справжнім аферистом.

За найпоширенішою версією, граф Сен-Жермен був португальським євреєм, але достовірних відомостей про дату його народження та походження немає. Сучасники описували його кремезним і широкоплечим чоловіком, який завжди одягався дуже вишукано, але скромно. Він був надзвичайно красивим та ерудованим — володів багатьма європейськими та деякими східними мовами.

У своїх спогадах граф часто розповідав про події минулих часів. Та й так докладно, що часом здавалося, ніби він бачив їх на власні очі. Кажуть, він міг зненацька зникати з поля зору сучасників і через короткий час з'являтися в інших країнах. Але всі одностайно сходилися на тому, що вік графа неможливо було визначити. Так народилася легенда про його безсмертя. Деякі аристократи казали, що в дитинстві вже бачили цю людину у салонах своїх бабусь, і переконували всіх у тому, що з того часу граф анітрохи не змінився.

Існують досить конкретні описи ситуацій, в яких граф Сен-Жермен демонстрував процедуру позбавлення дорогоцінного каміння від помітних вад, а також фокуси зі збільшенням — на очах солідної публіки! — перлини. Серед інших феноменальних здібностей графа виділяли його приголомшливу пам'ять, гру на будь-яких (!) музичних інструментах, вміння читати листи у запечатаному конверті та навіть здатність перетворення звичайного металу на золото. У своїх мемуарах Джакомо Казанова у найдрібніших подробицях описав випадок, коли граф у нього на очах перетворив звичайну дрібну монету на золоту.

Граф Сен-Жермен у Персії при дворі Надір-шаха у 1737−1742 роках займався науковими дослідженнями. Пізніше він був заарештований в Англії за підозрою у шпигунстві, жив у Відні, де був найкращим другом прем'єр-міністра при дворі імператора Франца I. А у 1757 був представлений паризькому суспільству, де до його близьких друзів входила мати російської імператриці Єлизавети II. Тоді ж про графа писали, що він провів у Парижі багато років, «залишаючись при цьому ніким нерозгаданим».

Сен-Жермен неодноразово був замішаний у політичних інтригах. Але це не завадило йому домогтися прихильності Людовіка XV і маркізи де Помпадур. Відомо, що за наказом французького короля Сен-Жермен побував у Голландії із секретною місією, метою якої була підготовка до укладання миру між Англією та Пруссією.

Ким би не був насправді граф Сен-Жермен, його особистість досі викликає чимало суперечок та припущень. Навіть, говорячи про факт його смерті, одні наполягають на тому, що він помер 27 лютого 1784 року, про що нібито свідчить церковний запис, інші ж стверджують, що зустрічали його набагато пізніше за вказану дату — аж до нашого часу.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш