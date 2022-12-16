Леви ризикують потрапити до любовної пастки, у Риб може зірватися вигідна угода: гороскоп на 16 грудня 2022 року

Астрологи, що склали гороскоп на цей тиждень, вважають 16 грудня днем, призначеним для обмірковування нових — несподіваних, але перспективних — ідей. Ніяку думку, навіть якщо на перший погляд вона здасться божевільною, не можна відкидати, не піддавши її ретельному аналізу. Адже сьогодні серед повного марення може відшукатися по-справжньому геніальна ідея, яку необхідно реалізувати якнайшвидше.

Також 16 грудня не можна нічого приховувати від близької людини — таємне все одно стане явним, тож тим, кому є що приховувати, краще відмовитися від відвертих розмов.

Овен

День символізує щедрість, милосердя, благодійність, допомогу. Сьогодні ви здатні витрачати гроші, не заощаджуючи. Незважаючи на труднощі, ви повинні скористатися будь-якою можливістю і докласти максимум зусиль, щоб допомогти ближньому, пише slovofraza.com.

Телець

Сьогодні зросте ваша чарівність та популярність, в результаті ви можете опинитися в стані складного вибору з великої кількості шанувальників. Можливо, вам пощастить у фінансах. Настає новий період у вашому житті — змінюйтесь і ви. Мудреці кажуть: «Там, де є бажання, є можливість».

Близнюки

День символізує перемогу над собою. Спокій та умиротворення сьогодні — не ваш шлях. Можливо, ви хочете самі всього досягти, але ви повинні розуміти, що ваш успіх повинен ґрунтуватися на початковому капіталі, інакше ви можете потрапити у залежне становище.

Рак

Ваш авторитет зростає, і результат вашої діяльності може перевершити ваші очікування. Можливо, ви тепер набагато щасливіші та впевненіші в собі, що дозволяє вам побачити конкретну проблему в новому світлі. Тож тепер сміливо будуйте плани на майбутнє і не озирайтесь назад.

Лев

Ймовірне легке захоплення. Леви можуть змінити свою обережність і розсудливість, піддатися поклику серця. Жодних фліртів! Жодної легковажності вам допускати не можна, навіть у дрібницях. Якщо з'явиться сердечне захоплення, потрібно оцінити, чи має воно майбутнє.

Діва

Цей день відкриває нові перспективи та несе вдачу. Можливо, вам вдасться все, що не задумаєте. Варто повірити в себе і постаратися, і вам вдасться те, що ніяк не виходило.

Терези

Сьогодні ймовірна велика завантаженість у роботі. Однак бажання лідерства і ваш темперамент здатні призвести до прикрих помилок та непотрібної напруги у стосунках. Якщо ви не приборкаєте себе, можна втратити інвесторів. Намагайтеся знайти дипломатичне вирішення конфліктних ситуацій.

Скорпіон

Зірки сьогодні винагороджують відважні та прямолінійні вчинки Скорпіонів, тож зараз настав час бути чесними щодо своїх намірів. Цього дня потрібні обережність та уважність у виконанні будь-якої справи. Кидати почате не можна, все обов'язково слід доводити до кінця.

Стрілець

Друга половина дня досить неприємна, можливо, доведеться різко змінювати і роботу, і напрямки свого бізнесу — виникатимуть перешкоди на шляху реалізації всього, що ви задумали, і вже почали впроваджувати в життя. Бажано не посвячувати у свої плани партнерів та діяти самостійно.

Козеріг

Небезпечний день, коли Козероги можуть стати піддатливими, порочними, що піддаються будь-яким спокусам. Вплив негативних космічних енергій спричинить серйозні неприємності та катастрофи. Намагайтеся не їхати далеко від будинку і взагалі не вирушайте в далекі поїздки. Будьте гранично обережними, оскільки саме в цей час можна потрапити в залежність від різноманітних кримінальних структур.

Водолій

День символізує жіночий початок. Вашим добрим захистом стануть жінки, які допоможуть вам розібратися в особистих проблемах. Старі друзі та колишнє кохання також можуть несподівано повернутися, і Водолії опиняться в епіцентрі кохання. Вам подобаються стосунки, що ґрунтуються на довірі, але при цьому просто необхідно виправдати довірливе ставлення близьких.

Риби

Цього дня готуйтеся до неабиякого нервування — через необов'язковість партнерів велика небезпека зриву деяких вигідних угод. Ви схильні рухатися манівцями до свого добробуту. Але заради справедливості слід зазначити, що у вас достатньо здібностей, щоб досягти успіхів чесним шляхом.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку, а також розповіли, як будуть справи з фінансами у представників різних знаків зодіаку.

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