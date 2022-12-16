Наявність автомобіля не є перешкодою для отримання субсидії, але є умови: роз'яснення Пенсійного фонду

В Україні під час війни та викликаної нею економічної кризи для багатьох домогосподарств є актуальним отримання житлових субсидій. В Пенсійному фонді України пояснили, чи можуть люди, у власності яких є автомобіть, оформити субсидію.

«Так, можуть, але за певних умов: якщо особа зі складу домогосподарства, або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів, причепа), з року випуску якого минуло більше ніж 5 років, або ж кілька автомобілів старших за 15-річний вік. Якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не пройшло п’яти років або два чи більше автомобілі віком до 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, в яких випадках одержувач субсидій повинен обов'язково звернутися до Пенсійного фонду протягом 30 днів. Також українцям пояснили, у яких випадках їх можуть позбавити субсидії.

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