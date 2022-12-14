Дев'ять випадків, за яких одержувач субсидій повинен обов'язково звернутися до Пенсійного фонду протягом 30 днів

Отримувачі субсидій для оплати комуналки, нарахуванням яких з грудня опікується Пенсійний фонд України, мають обов'язково повідомити органи ПФУ про обставини, що впливають на призначення державної допомоги, протягом 30 днів.

Як нагадали у фонді, необхідно повідомляти, зокрема, про:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, їхнього соціального статусу, зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їхнього надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тисяч гривень, а також придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу (нерухомість розташована в сільській місцевості на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її набуття орган Фонду потрібно);

здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень (варто зазначити, що ці операції сумуються, тобто йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень за 12 місяців);

отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);

відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів).

«Громадяни, яким призначено житлову субсидію і які проживають на окупованій території, чи в зоні активних бойових дій, у період дії воєнного стану можуть не повідомляти про такі зміни. Вони зобов’язані повідомити про зазначені обставини протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за умови наявності прострочення оплати послуг ЖКГ понад три місяці на загальну суму більше 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) субсидію можуть не призначити.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році фінансування підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо збережуть на рівні поточного року.

Фото Pixabay

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