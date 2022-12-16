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Спорт

Змінив учасника секс-скандалу: суперник збірної України у відборі на Євро-2024 отримав нового тренера

11:17 16 грудня 2022
Мікеле Марколіні

Збірна Мальти з футболу, яка стала суперником команди України у відбірній групі Євро-2024, оголосила про призначення нового головного тренера. Італійця Девіса Манджу, котрий потрапив до секс-скандалу, змінив його 47-річний співвітчизник Мікеле Марколіні, який підписав контракт з острів'янами до кінця 2024 року.

До травня минулого року фахівець, який встиг за роки кар'єри пограти за «Барі», «Торіно», «Аталанту», «К'єво» та юніорську збірну країни, тренував італійський «Альбінолефе». До цього Марколіні працював на Апеннінах з клубами нижчих дивізіонів — «Авелліно», «Алессандрія», «Новара», а найвідомішим з них був «К'єво».

Нагадаємо, що збірна України зіграє з Мальтою у групі 19 червня (на своєму полі) та 17 жовтня 2023 року (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася календар матчів у відбірній групі Євро-2024.

Фото mfa.com

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