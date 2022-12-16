Досвід роботи не вимагається: рашисти шукають добровольців для риття окопів

В росії з'явилися оголошення про набір добровольців для роботи з риття окопів і будівництва фортифікаційних споруд на окупованих територіях Запорізької та Луганської областей на сході України і в Бєлгородській області росії. Про це повідомив у Telegram незалежний російський канал «Можем объяснить», який опублікував посилання на такі оголошення на російських порталах.

«Досвід роботи не вимагається. Бажаючим пропонується повна зайнятість та вахтовий метод роботи. За період від 30 до 90 днів можна заробити відповідно від 89 000 рублів до 258 000 рублів».

Роботодавці забезпечують, серед іншого, санаторно-курортним розміщенням, спецодягом та взуттям, медичним обслуговуванням та харчуванням. В обов'язки входить риття окопів, будівництво укріплень, встановлення дерев'яних щитів для укріплення траншей, встановлення так званих протитанкових пірамід та обшивання вагонів брезентом.

Однією з компаній, що набирає персонал, є «СтройКом» — компанія, яка, як зазначає телеканал «Можем объективно», будувала Кримський міст та олімпійські об'єкти в росії. Телеканал зазначає, що на сайтах громадської думки про цього роботодавця є «багато негативних відгуків» від його колишніх працівників.

Нагадаємо, в росії потай перевіряють стан бомбосховищ.

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