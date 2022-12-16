38.48 / 39.13 40.24 / 41.05
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Досвід роботи не вимагається: рашисти шукають добровольців для риття окопів

19:45 17 грудня 2022
окопи

В росії з'явилися оголошення про набір добровольців для роботи з риття окопів і будівництва фортифікаційних споруд на окупованих територіях Запорізької та Луганської областей на сході України і в Бєлгородській області росії. Про це повідомив у Telegram незалежний російський канал «Можем объяснить», який опублікував посилання на такі оголошення на російських порталах.

«Досвід роботи не вимагається. Бажаючим пропонується повна зайнятість та вахтовий метод роботи. За період від 30 до 90 днів можна заробити відповідно від 89 000 рублів до 258 000 рублів».

Роботодавці забезпечують, серед іншого, санаторно-курортним розміщенням, спецодягом та взуттям, медичним обслуговуванням та харчуванням. В обов'язки входить риття окопів, будівництво укріплень, встановлення дерев'яних щитів для укріплення траншей, встановлення так званих протитанкових пірамід та обшивання вагонів брезентом.

Однією з компаній, що набирає персонал, є «СтройКом» — компанія, яка, як зазначає телеканал «Можем объективно», будувала Кримський міст та олімпійські об'єкти в росії. Телеканал зазначає, що на сайтах громадської думки про цього роботодавця є «багато негативних відгуків» від його колишніх працівників.

Нагадаємо, в росії потай перевіряють стан бомбосховищ.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

боєць

Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

Пугачова з&#39;явилася на вечорі Макаревича з сином, що подорослішав

Пугачова з'явилася на вечорі Макаревича з сином, що подорослішав

Калькулятор

ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту