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Кілька російських ракет могли впасти біля Волгограда (фото)

16:18 16 грудня 2022
Уламки ракет

Росіяни, які 16 грудня масовано атакували Україну, також ймовірно обстріляли і самих себе. Так, російська ракета чи кілька ракет впали на території Волгоградської області в росії. Очевидці публікують фото та відео уламків, пише V1.RU новости Волгограда.

Зокрема, фрагменти уламків кількох, як пишуть росЗМІ «невідомих апаратів» виявили вдень 16 грудня в Єланському районі. Російські ЗМІ називають ймовірні уламки ракети — НЛО.

«Це жах, тут усі дерева позносило. Тут якісь трубки і плати валяються. Ще якісь частини. Он вона, мабуть, зверху почала падати, але дерева там не зачепила», — повідомив очевидець.

Повідомляється, що інцидент стався поблизу села Дубового.

«Сталося це близько 9 ранку. Щось упало в полях, а щось — на територію приватного домоволодіння — пошкоджено один сарай. Що це за уламки, встановити поки що не вдалося. Місцевість оточена, ми чекаємо військових», — заявив голова Дубівського сільського поселення Олексій Голєв.

Зазначимо, що візуально уламки, що впали на території Єланського району, нагадують крилату ракету великої дальності Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK.

Як писали «ФАКТИ», 16 грудня росіяни випустили по Україні 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

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