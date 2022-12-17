Названо ще дві категорії українців, які можуть вийти на пенсію у 50 років

Під час війни у частини українців виникає потреба вийти на пенсію достроково, особливо враховуючи, що нормативний вік для виходу на заслужений відпочинок з нового року знову зросте.

Так, в редакцію пенсійного видання звернулася заявниця, яку цікавило, чи мають право на дострокову пенсію люди з діагнозом гіпофізарний нанізм (ліліпути).

Згідно з роз'ясненням фахівців, така категорія осіб дійсно має право на дострокову пенсію за віком: чоловіка — після досягнення 45 років, і жірки — 40 років. При цьому страховий стаж вони повинні мати не менший за 20 років у чоловіків і не менше 15 років — у жінок. При цьому розмір такої пенсії обчислюється на загальних підставах і понаднормовий стаж визначається понад 35 років у чоловіків та понад 30 років у жінок.

Інщу дописувачку до видання цікавило, коли вона має вийти на пенсію, враховуючи наявну інвалідність, і виховуючи п’ятьох дітей.

Їй експерти пояснили, що матері п'ятьох дітей мають право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку, якщо вони виховали дітей не менше ніж до досягнення шестирічного віку та мають не менше 15 років страхового стажу.

Водночас матері п'ятьох дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, яка призначається в сумі 35 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом з пенсією.

Нагадаємо, за розрахунками Міністерства соціальної політики, доходи пенсіонерів у 2023 році будуть найбільш вирівняними з урахуванням інфляції.

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram