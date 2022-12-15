У неділю, 18 грудня, за підсумками фіналу на Національному стадіоні у Лусаїлі визначиться тріумфатор першого в історії осінньо-зимового чемпіонату світу з футболу. У вирішальному протистоянні долю трофею визначать чинний чемпіон світу Франція, яка перемогла у півфіналі Марокко (2:0) та Аргентина, що розгромила Хорватію (3:0).

Історія протистояння суперників, які двічі перемагали на світових першостях («триколірні» — у 1998 та 2018 роках, а південноамериканці — у 1978-му та 1986-му), налічує 13 поєдинків. Сім разів перемагала Аргентина, тричі Франція, а ще три зустрічі завершилися внічию. При цьому на чемпіонатах світу доля зводила опонентів лише тричі: на ЧС-1930 та на ЧС-1978 було зафіксовано перемоги аргентинців у групі — 1:0 та 2:1, а на ЧС-2018 французи вибили земляків Дієго Марадони з турніру на стадії 1/8 фіналу — 4:3.

Цього разу букмекери не бачать явного фаворита у вирішальній дуелі. Наприклад, контора William Hill ставки на виграш Франції в основний час приймає з коефіцієнтом 2,70, на нічию — 3,00, на перемогу Аргентини — 2,80.

Судити вирішальну зустріч ЧС-2022 довірили бригаді арбітрів з Польщі на чолі із Шимоном Марциняком, якому допомагатимуть Павло Сокольницькі та Томаш Лісткевич. До речі, батько Лісткевича — Міхал Лісткевич уже судив (теж як асистент рефері) фінал ЧС-1990, в якому Аргентина з Дієго Марадоною у складі програла Німеччині (0:1).

ЧС-2022. Фінал

18 грудня (неділя)

Аргентина — Франція 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»

Додамо, що фінальний матч у Катарі (чемпіону світу ФІФА заплатить 42 мільйони доларів, а невдасі фіналу — 30 мільйонів) цікавий ще й тим, що за його підсумками визначиться найкращий бомбардир ЧС-2022. Поки що претендентів троє: в одноклубників з «ПСЖ» Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі — по 5 м'ячів, а у ще одного француза Олів'є Жиру — 4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аргентина на старті ЧС-2022 сенсаційно програла Саудівській Аравії, а Франція капітулювала перед Тунісом.

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