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Політика

«FIFA злякалася»: опубліковано відео із Зеленським, яке відмовилися показувати перед фіналом чемпіонату світу з футболу

14:01 18 грудня 2022
Володимир Зеленський

Опубліковано відео виступу президента України Володимира Зеленського із закликом до миру, яке могло б прозвучати перед фінальною грою на Чемпіонаті світу з футболу, якщо б FIFA дала на це згоду.

Відео опублікував Telegram-канал Верховної Ради України.

«Ми запропонували світові Формулу Миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, бо у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули Миру — цієї зими. Саміту для об'єднання всіх народів світу довкола ідеї глобального Миру. Трибуни стадіонів пустіють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля щодо відновлення миру!» — йдеться у відеозверненні президента.

«Такий заклик до миру міг би прозвучати перед фінальною грою на футбольному чемпіонаті, який уособлює мир. Але FIFA злякалася таких слів Президента України Володимира Зеленського та не допустило відео до показу», — заявив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Як писали «ФАКТИ», Офіс Президента України звернувся до головного футбольного органу з проханням про виступ по відеозв'язку Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022 між Аргентиною та Францією, але отримав рішучу відмову.

Фото Офісу президента

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