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Швидка закуска на новорічний стіл-2023: готується буквально за 10 хвилин

12:45 19 грудня 2022
Швидка закуска на новорічний стіл-2023: готується буквально за 10 хвилин

Кожна господиня хоче, щоб навіть під час війни її новорічний стіл виглядав яскраво та святково. Але зараз у тренді — рецепти страв, які можна приготувати за хвилини (з огляду на дефіцит електроенергії).

Саме цим вимогам відповідає крабова закуска, рецепт якої виклали на YouTube.

Для її приготування вам знадобляться:

  • крабові палички — 200 г
  • помідори чері — 100 г
  • варені яйця — 4 штуки;
  • сир — 100 г;
  • майонез — 4 ст. л;
  • часник — 2 зубчики;
  • листя салату та петрушки — для прикраси.

Сенс рецепту — у приготуванні «фаршированих» крабових паличок — їх починають натертим сиром, змішаним із майонезом, вареним яєчним білком із додаванням часнику.

Начинені в такий спосіб палички розрізають навпіл і обвалюють у натертому жовтку.

Подається закуска на блюді з листям салату та половинками помідорів чері.

Нагадаємо, раніше відносно простий варіант ошатного салату «Крабова слойка» запропонувала фудблогер Людмила Борщ .

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