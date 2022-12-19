Швидка закуска на новорічний стіл-2023: готується буквально за 10 хвилин
Кожна господиня хоче, щоб навіть під час війни її новорічний стіл виглядав яскраво та святково. Але зараз у тренді — рецепти страв, які можна приготувати за хвилини (з огляду на дефіцит електроенергії).
Саме цим вимогам відповідає крабова закуска, рецепт якої виклали на YouTube.
Для її приготування вам знадобляться:
- крабові палички — 200 г
- помідори чері — 100 г
- варені яйця — 4 штуки;
- сир — 100 г;
- майонез — 4 ст. л;
- часник — 2 зубчики;
- листя салату та петрушки — для прикраси.
Сенс рецепту — у приготуванні «фаршированих» крабових паличок — їх починають натертим сиром, змішаним із майонезом, вареним яєчним білком із додаванням часнику.
Начинені в такий спосіб палички розрізають навпіл і обвалюють у натертому жовтку.
Подається закуска на блюді з листям салату та половинками помідорів чері.
Нагадаємо, раніше відносно простий варіант ошатного салату «Крабова слойка» запропонувала фудблогер Людмила Борщ .112
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