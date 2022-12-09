Оригінальний салат на Новий Рік від Людмили Борщ «Крабова слойка»: всього 4 інгредієнти, але смак — незабутній
Фуд-блогер Людмила Борщ продовжує марафон новорічних рецептів. Після бюджетного салату з курячою печінкою вона виклала відео приготування дуже гарного частування, якому дала назву «Крабова слойка».
Усього чотири інгредієнти, але такий смачний! Цей простий салат готується на раз-два, ніколи не набридне і готується дуже просто.
Він виручить з несподіваним візитом гостей, але навіть на святковому столі виглядатиме доречно.
«Спробуйте та переконайтеся самі, салат не новий, але завжди смачний», — говорить Людмила.
Для приготування салату візьміть:
крабові палички — 250г
авокадо — 2 шт.
огірок — 2 шт.
відварене яйце — 1 шт
майонез для змащування.
Крабові палички розбираються на волокна і половина викладається на дно форми.
Наступними шарами викладаються почергово: авокадо (натирається на терці і збризкується лимонним соком), очищений огірок кубиками, і друга частина крабових паличок.
На крабові палички за бажанням натирається жовток, або ж білок і жовток, а додатково салат прикрашають червоними ікринками.
Нагадаємо, раніше салат з крабовими паличками оформили у вигляді цукерок «Рафаелло».124
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