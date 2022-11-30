Приготувати можна за лічені хвилини: ситний салат з грибами та м’ясом

На Новий рік цим салатом можна наповнити тарталетки, а ще можна подавати його до страв з картоплі, розповідає фудблогерка Вікторія Ісаєнко, яка раніше поділилася рецептом надзвичайного смарагдового салату.

Інгредієнти:

яйця варені — 5 шт.

мариновані печериці — 300 г

варене м'ясо (будь-яке) — 300 г

майонез — 3 ст. л.

спеції: сіль, перець — до смаку

Приготування

Складові порізати дрібними кубиками, додати спеції, майонез і смакувати.

Раніше кулінари розповідали, як приготувати салат з яйцями «Чоловіча слабкість».

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