Приготувати можна за лічені хвилини: ситний салат з грибами та м’ясом
На Новий рік цим салатом можна наповнити тарталетки, а ще можна подавати його до страв з картоплі, розповідає фудблогерка Вікторія Ісаєнко, яка раніше поділилася рецептом надзвичайного смарагдового салату.
Інгредієнти:
яйця варені — 5 шт.
мариновані печериці — 300 г
варене м'ясо (будь-яке) — 300 г
майонез — 3 ст. л.
спеції: сіль, перець — до смаку
Приготування
Складові порізати дрібними кубиками, додати спеції, майонез і смакувати.
Раніше кулінари розповідали, як приготувати салат з яйцями «Чоловіча слабкість».
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