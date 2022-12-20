«СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» вступив у законне володіння майном «Броварського заводу пластмас»: заява компанії

На початку грудня керівництво «Броварського завода пластмас» заявило про рейдерське захоплення. Проте новий законний власник ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» заявив про вступ у законне володіння та управління майновим комплексом підприємства. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

«ТОВ „СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН“ — законний наступник права вимоги за іпотекою згідно з договором між банком та позичальником від 6 серпня 2009 року. Іпотека об’єктів „Броварського заводу пластмас“ виступала забезпеченням за кредитами VAB Банку, виданими в 2007—2008 рр. Відповідно до умов іпотечного договору 36 об’єктів нерухомості „Броварського заводу пластмас“ з реєстраційним номером у Державному реєстрі речових прав 684 104 832 106 були передані підприємством у заставу за кредитами у VAB Банку», — йдеться в офіційній заяві компанії.

В компанії наголосили, що після визнання VAB банку неплатоспроможним та переходу управління ним до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), попередні власники банку та підконтрольний їм менеджмент заводу намагалися заволодіти заставним майном.

«Втім, судами, включаючи Верховний суд України, та органами прокуратури ці протизаконні дії були припинені, а протизаконні правочини, в тому числі з перереєстрації об’єктів іпотеки, визнані нікчемними», — йдеться в заяві.

В компанії розповіли, що ФГВФО у 2019 році здійснив реалізацію через прозорий конкурентний аукціон пулу кредитів, забезпечених нерухомим майном заводу.

«Переможцем аукціону ФГВФЛ з продажу права вимоги за іпотекою за кредитами VAB Банку став іноземний інвестор, компанія зі 100% європейським капіталом, зареєстрована у Чехії, ТОВ „СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН“, яка сплатила до бюджету України за пул проблемних кредитів, забезпечених іпотекою „Броварського заводу пластмас“, рекордну суму на момент проведення аукціону ФГВФЛ», — розповіли в компанії й додали, що після придбання права вимоги «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» завершило розпочату ФГВФО процедуру протидії протизаконним діям колишніх власників «Броварського заводу пластмас», VAB Банку та підконтрольних їм осіб.

«13 липня 2022 року Верховний суд України своєю постановою поставив крапку у багаторічній протидії колишніх власників та підконтрольних їм осіб законним вимогам ФГВФЛ та наступника права вимоги за іпотекою в особі «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» та припинив всі спроби протиправного захоплення «Броварського заводу пластмас», — наголосили в «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» й додали, що на підставі судових рішень здійснили всі належні законні процедури для входження у право власності «Броварського заводу пластмас».

На виконання рішення Північного апеляційного господарського суду України 27 квітня 2021 року Господарський суд Київської області видав наказ про примусове виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 у справі № 911/1850/18. Надалі постановою приватного виконавця відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 30.04.2021 у справі № 911/1850/18.

«11 листопада 2022 року приватним виконавцем „СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН“ видано акт про реалізацію предмета іпотеки, на підставі якого 21 листопада 2022 року приватним нотаріусом компанії „СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН“ видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів та зареєстровано за товариством право власності на комплекс, розташований у м. Бровари (Київська обл.), бул. Незалежності, 53 загальною площею 57 606 квадратних метрів. Відтак 9 грудня 2022 року представники „СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН“ на правах нового законного власника майнового комплексу, який належав „Броварському заводу пластмас“ у супроводі працівників поліції охорони відвідали підприємство для вступу у законне право володіння», — додали в компанії.

В «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» наголосили, що готові надати журналістам, зацікавленим в об’єктивному висвітленні події, всю інформацію стосовно цього проблемного кейсу.

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