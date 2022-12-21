Ці пампушки дійсно тануть у роті: приготуйте до різдвяного столу

До різдвяного столу варто приготувати такі пампушки, адже вони не лише стануть його окрасою, а й сподобаються вашим рідним та гостям, вважає кулінарка Ірина Пигель.

Інгредієнти:

1 кг борошна

100 г дріжджів

0,5 л молока

2 яйця

8 жовтків

100 г масла

1 ч. л. солі

200−250 г цукру

2 ст. л. олії

1 ст. л. горілки

Приготування

Дріжджі розвести в теплому молоці з 3 столовими ложками борошна та 1 столовою ложкою цукру. Поставити, щоб піднялося. Масло розтопити. 2 яйця та 8 жовтків розтерти з цукром і маслом.

Додати горілку, олію. Місити до появи пухирців, тісто буде м'яким, слухняним. Вимішуючи, можна змащувати руку олією.

Тісто накрити харчовою плівкою, щоб не засихало. Підходить 2−3 рази (підійде — обминаємо). По часу вийде 1−1,5 години.

Формуємо пампушки.

Виліплені пампушки мають в теплі підійти ще 30−40 хв. Олія — 1 л для смаження. Смажити пампушки до готовності, холодні можна посипати пудрою.

А секрет справжніх українських пампушок відкрив ресторатор Володимир Ярославський.

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