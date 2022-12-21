Кисло-солодка капуста з буряком та морквою: бюджетна та ситна закуска до столу

Такий салат вдається смачненький, з кисло-солодким смаком. З картопелькою запеченою чи в мундирах — ви точно будете у захваті, пояснює кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше поділилася рецептом пісних пиріжків з горохом.

Інгредієнти: Капуста — 1 кг

Морква- 3 шт. (300 г)

Цибуля — 3 шт.

Буряк — 3 шт (500 г)

Часник — 3 зубця Маринад: Вода — 600 мл

Цукор — 2−3 ст.л.

Сіль -1 ст.л.

Оцет — 9%- 100 мл

Олія -100 мл

Лавровий лист 2 шт.

Перець горошком 7 шт.

Перець духмяний 2 шт.

Приготування:

Капусту нарізати тоненько, моркву та буряк нарізати тоненько соломкою, цибульку півкільцями, часник на 2−4 частини розрізати, трішки все пом’яти (можна додати шматочок хрону). Зварити маринад, залити овочі, поставити під гніт, прибрати в холодильник/ в холод на 1- 2 дні. Тоді можна перекласти в баночки. Зберігати в холоді.

Нагадаємо рецепт пампушок без замісу на сковороді, що виручають, коли у будинку довго немає світла.

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