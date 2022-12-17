21 грудня 2022

Фаїну Раневську і зараз багато хто з нас пам'ятає як чудову актрису. Але вона, як відомо, була не лише талановитою актрисою. Раневську часто цитують як автора неповторних афоризмів, які давно вже стали крилатими. Для того, щоб хоч трохи підняти вам, друзі мої, ранковий настрій, розповім лише кілька кумедних ситуацій, героїнею яких була незабутня Фаїна Георгіївна.

Якось Раневська стояла повністю оголена у своїй гримерній і, застигши в картинній позі, неквапливо курила. Несподівано до кімнати без стуку зайшов директор театру Валентин Школьніков. Побачивши акторку, він, природно, обімлів, на що Раневська у властивій їй манері голосно запитала: «А вас не шокує, що я курю?».

Багато афоризмів Раневської народжувалися найнесподіванішим чином у розмовах з іншими людьми. Коли журналісти в інтерв'ю запитали, які, на її думку, жінки схильніші до справжньої вірності — брюнетки чи блондинки, вона, не замислюючись, відповіла: «Сиві!».

Іноді актрисі настільки набридали питання про її зовнішній вигляд, що, почувши в черговий раз «Ви захворіли?», вона без тіні збентеження казала: «Ні, я просто так виглядаю».

Виписуючись з лікарні після перенесеного інфаркту, Раневська на прощання сказала медперсоналу, який зібрався її проводжати: «Якщо хворий дуже хоче жити, то лікарі в такому разі, повірте мені, безсилі…»

Під час святкового новорічного застілля хтось з присутніх звернув увагу Раневської на плаваючу в її келиху з шампанським муху, на що актриса, махнувши рукою, відповіла: «Так одна, люба. Ну і скільки вона зможе випити?».

«Що для вас найважче у повсякденному житті?» — якось запитали у Раневської, сподіваючись почути відверту відповідь. Відповідь справді була відвертою: «О, найважче я зазвичай роблю до сніданку. Встаю з ліжка».

Всім знайомим було добре відомо, що Раневська могла як щиро підбадьорити, й досить різко відмовити. Причому навіть це вона робила з гумором. Якось один з сусідів прохання про допомогу супроводжував словами: «Адже ви добра людина, ви не відмовите». Актриса таємниче прошепотіла: «Ви не повірите, але в мені живуть двоє людей. Добрий справді не може відмовити, а от другий може. Сьогодні якраз чергує другий…»

Почувши одного разу розповідь чиновника Міністерства культури, який повернувся з закордонної поїздки і скаржився на те, що «Сикстинська мадонна» не справила на нього великого враження, Раневська скромно зауважила: «Ця дама протягом багатьох століть на таких (!) людей справляла враження, що тепер вона сама має право вибирати, на кого їй справляти враження, а на кого ні!».

Коли Раневська запрошувала до себе гостей, вона зазвичай просила їх стукати у двері ногами. На уточнююче запитання, чому саме ногами, Фаїна Георгіївна відповідала: «Але ж ви не збираєтеся приходити з порожніми руками!»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.