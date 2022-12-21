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Апетитно і нешкідливо для фігури: готуємо святковий пляцок

22:00 22 грудня 2022
пляцок з маком

Багато господинь вже зараз замислюються, як зустріти Новий рік, планують новорічне і різдвяне меню, щоб зробити свята по-справжньому незабутніми, красивими та смачними. Кулінарка Оксана Дорош, яка раніше ділилася рецептом бюджетного салату із крекерами, радить приготувати дуже смачну випічку — пляцок з маком. Він надзвичайно смачний, бо до складу входить велика кількість маку, а також кокосова стружка, родзинки, горіхи, і немає ні грама борошна.

Інгредієнти:

  • родзинки світлі — 50 г
  • кокосова стружка — 80 г
  • манка (крупа) — 4 ст.л.
  • мак — 320 г
  • масло вершкове — 100 г
  • молоко — 150 мл
  • горіхи — 65 г
  • розпушувач тіста — 10 г
  • цукор — 200 г
  • яблука — 500 г
  • яйця — 4шт.

глазур:

  • шоколад — 100 г
  • масло — 50 г

Приготування:

Мак промити, помістити в каструлю разом з молоком, довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 5−7 хвилин. Мак повинен набрякнути, а молоко має все вбратися в мак. Залишити під кришкою до повного охолодження. Пропустити мак три рази через м'ясорубку.

Яблука почистити і натерти на грубій тертці. Відокремити білки від жовтків, жовтки збити з цукром. Додати манку і розпушувач, потім розтоплене і охолоджене вершкове масло. Збити білки в стійку піну та додати до тіста, акуратно перемішати. Вмішати підготовлений мак, кокосову стружку, яблука, горіхи, родзинки.

Форму (розмір 20×30 см) викласти пергаментом та викласти тісто у форму. Розрівняти. Випікати в попередньо розігрітій до 180 ° С духовці до готовності коржа приблизно 45−50 хвилин. Охолодити.

Для глазурі у сотейнику з'єднати вершкове масло (50 г) і шоколад. Нагріти на мінімальному вогні, помішуючи, до 50−55 ° С. Шоколад повинен розтопитися. Нанести глазур зверху на пляцок і розрівняти.

Нагадаємо рецепт швидкого салату з гарбуза від пані Оксани.

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