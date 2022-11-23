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Подруги відразу попросять рецепт цієї смакоти: бюджетний салат із крекером

18:10 23 листопада 2022
салат із крекерами

Його кулінарка Оксана Дорош, яка раніше радила приготувати салат з гарбуза, готує вже багато років. Знайшла рецепт в одному із кулінарних журналів, на забавах він зникає одним із перших, хто спробував його в господині вперше, завжди просять рецепт.

Інгредієнти:

  • крекер солений ½ пачки
  • ковбаса або куряче філе (відварене) 200−300 г
  • цибуля ріпчаста (велика) 1 шт.
  • яйця (відварені) 2−3 шт.
  • сир твердий 200−250 г
  • майонез
  • сіль та оцет для маринування цибулі

Приготування:

Спочатку маринуємо цибулю: нарізаємо півкільцями, даємо трошки солі та оцту, перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо її на 10−15 хвилин. Перед тим як додавати її в салат — трошки віджати. Беремо велику тарілку і змащуємо її майонезом.

Викладаємо печиво, змазуємо майонезом, зверху викладаємо нарізане куряче філе (можна замінити ковбаскою), змащуємо майонезом та зверху викладаємо промариновану цибулю, зверху натираємо яйця на тертці, змащуємо майонезом і зверху натираємо твердий сир. Можна прикрасити за бажанням.

Нагадаємо рецепт маринованої капусти за 24 години від пані Оксани.

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