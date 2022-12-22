Експерт з безпеки аналітичного центру Hudson Institute і колишній радник Міноборони Великої Британії Люк Коффі опублікував статтю «Підготовка до остаточного колапсу Радянського Союзу і розпаду російської федерації». В ній він чітко пояснив про те, чому рф чекають революції, повстання і громадянська війна. За його словами, майбутні історики, ймовірно, опишуть вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року як найбільш послідовний момент, якщо не остаточний, розпаду Радянського Союзу.

«Коли закінчиться війна в Україні — невідомо, але вона, ймовірно, ознаменує розпад російської федерації (правонаступниці Радянського Союзу) в тому вигляді, в якому вона відома сьогодні. росія, безперечно, зазнала серйозного удару по своїй економіці, спустошення свого військового потенціалу та деградації свого впливу в регіонах, де вона колись мала вплив. Кордони рф, ймовірно, не виглядатимуть на карті через 10 або 20 років так, як вони виглядають зараз. У міру того, як відбувається остаточний розпад Радянського Союзу і російська федерація стикається з можливістю розпаду, політики повинні почати планувати нову геополітичну реальність на євразійському континенті. Коли рф розпадеться, НАТО і Європейський Союз повинні скористатися слабкістю Москви і підштовхнути до „великого вибуху“ розширення для країн-кандидатів і країн-аспірантів, що залишилися. Планування цього, в тому числі підготовча робота до будь-яких інституційних реформ, необхідних для прийняття нових членів, має розпочатися вже зараз».

За словами аналітика, навіть якщо можливість засудження російського політичного та військового керівництва є віддаленою, міжнародна спільнота все одно повинна спробувати. Хаотична ситуація всередині росії може створити можливості для міжнародного співтовариства притягнути цих осіб до відповідальності.

«Хоча ніхто не може передбачити, якою буде росія після закінчення правління путіна, деякі розумні припущення можуть допомогти політикам краще планувати. росія продовжить фрагментацію. Розпад рф, чи то де-факто, чи то де-юре, може зруйнувати її в геополітичному плані. Ця подальша фрагментація, ймовірно, не буде такою прямолінійною або „чистою“, як поява 15 нових держав після юридичного розпаду СРСР у 1991 році. Окремі російські регіони матимуть значну кількість безробітних ветеранів бойових дій. Значна кількість російських солдатів в Україні є вихідцями лише з кількох регіонів російської федерації. Тисячі молодих чоловіків з числа етнічних меншин матимуть бойовий досвід, отриманий в Україні, і повернуться до своїх рідних регіонів з невеликими економічними або соціальними перспективами. Багато з цих регіонів у минулому були схильні до рухів за незалежність і повстанського руху. Це може зробити внутрішні бойові дії більш імовірними. Приватні збройні угруповання будуть поширюватися. Після розпаду російської держави може збільшитися кількість „приватних армій“. Ці групи та їх лідери стануть важливими силовими гравцями в постпутінській росії — особливо в суспільстві, яке матиме десятки тисяч ветеранів російського вторгнення в Україну».

Люк Коффі вважає, що відразу після падіння режиму президента путіна, хто б не прийшов йому на зміну, він буде таким же націоналістичним і авторитарним. Західні політики повинні перестати сподіватися на «поміркованого» російського лідера, який прагне миру з сусідами і реформ у себе вдома.

«росія повернеться. Незалежно від того, наскільки серйозною може бути поразка росії в Україні, і незалежно від того, наскільки деградує російська економіка і армія в результаті, Москва ніколи не відмовиться від своїх імперських планів щодо Східної Європи. США і НАТО повинні базувати свою військову політику і стратегії на цьому припущенні».

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від партії «Голос» Романа Костенко, який з початку повномасштабного вторгнення воює на південному напрямку: «Росіяни ще навіть не показали всього, на що реально здатні».

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