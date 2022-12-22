Керівництво Конгресу США працює над тим, щоб якнайшвидше представити законопроєкт, який засуджує росію як державу-агресора, повідомляє thehill.com. Таке визначення надасть президенту нові санкційні повноваження щодо російських чиновників. Однак представник Республіканської партії в Палаті представників назвав це «половинчастою» відповіддю на вимогу Зеленського, щоб США визнали росію державою — спонсором тероризму.

Надання росії статусу держави — спонсора тероризму призведе до міжнародної ізоляції москви та змусить США накладати санкції на країни, які співпрацюють з кремлем. Санкції, пов'язані з визначенням держави спонсором тероризму, включають обмеження на іноземну допомогу США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції, певний контроль над експортом товарів подвійного призначення та інші фінансові обмеження.

Адміністрація Байдена відкинула ці зусилля, заявивши, що це зв'яже руки США у взаємодії з росією загалом і заблокує в адміністрації будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни росії проти України.

«Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням визначення „держава — спонсор тероризму“, яке… має деякі непередбачувані наслідки», — сказав державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.

Версія проєкту тексту, отримана ексклюзивно The Hill, говорить, що президент після введення в дію заходу, може визначити росію державою-агресором і має право «визначити будь-яку іноземну країну» як державу-агресора, якщо президент визначить, що вона бере участь в актах агресії проти України. Проєкт закону дозволяє президенту накладати санкції на будь-яку особу, яка «несе відповідальність, бере участь або є співучасником» злочину агресії, як зазначено в законопроєкті.

Нагадаємо, Сейм Польщі нещодавно офіційно визнав рф країною-терористкою. А Європарламент ще у листопаді підтримав резолюцію про визнання росії державою — спонсором тероризму.

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