Триразового олімпійського чемпіона спіймали на незвичайному допінгу

38-річний китайський важкоатлет Сяоцзюнь Лю здав позитивну допінг-пробу.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства тестування, в аналізах титулованого спортсмена, який незмінно ставав найсильнішим на трьох останніх Олімпіадах у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, знайшли заборонений препарат — пептидний гормон еритропоетин.

Лю Сяоцзюнь перемагав на трьох поспіль Олімпіадах

Примітно, що цим препаратом нечасто «балуються» саме важкоатлети, оскільки він підвищує витривалість та продуктивність, що важливіше для легкоатлетів-бігунів. Утім, еритропоетин заборонений для вживання спортсменами як під час змагань, так і в позазмагальний період.

Поки Сяоцзюня поінформували про позитивну допінг-пробу й тимчасово відсторонили від змагань до з'ясування всіх деталей.

Додамо, що, окрім трьох золотих медалей на Олімпійських іграх, Лю п'ять разів ставав чемпіоном світу (уперше — в 2009-му, востаннє — у 2019-му), а також є володарем кількох світових рекордів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титуловану російську легкоатлетку Наталю Антюх позбавили олімпійського «золота».

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